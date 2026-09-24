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Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка

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Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка - фото 1
Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка - фото 2
Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка - фото 3
Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
Exhibition 1/2/3
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка - фото 2
  • Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка - фото 3
  • Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804124775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
Exhibition 1/2/3
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Exhibit 1.1, Exhibit 1.2, Exhibit 1.3, Exhibit 1.4, Exhibit 2illy, Exhibit 2lava, Exhibit 2ro Foresto Sulgo Exhibit 3.1, Exhibit 3.2
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка

«Exhibition 1/2/3» — сборник из трёх виниловых пластинок исполнителя Rico Puestel. Выпуск состоялся в 2021 году, страна — Германия.

Отзывы о товаре Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804124775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
Exhibition 1/2/3
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Exhibit 1.1, Exhibit 1.2, Exhibit 1.3, Exhibit 1.4, Exhibit 2illy, Exhibit 2lava, Exhibit 2ro Foresto Sulgo Exhibit 3.1, Exhibit 3.2
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Exhibition 1/2/3» — сборник из трёх виниловых пластинок исполнителя Rico Puestel. Выпуск состоялся в 2021 году, страна — Германия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Puestel - Exhibition 1/2/3 (Ep) (4251804124775) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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