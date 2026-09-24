Описание товара Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка

Первый трек альбома OBI THINE XI от RICO PUESTEL был выпущен в начале 2017 года (а слушатели по всему миру начали его слушать уже в 2018 году), и на создание этого безумного и захватывающего путешествия ушло 4 года. Фантастическая концепция OBI THINE XI (основанная на анаграмме названия лейбла EXHIBITION) рассказывает истории из удивительного, целостного пространства в космосе, где присутствуют два дуалистических слоя и скорости восприятия:. с одной стороны, в космосе, основной сюжет основан на идее выставки-прогулки, представляющей собой кульминацию самого лейбла EXHIBITION. В ходе этих прогулок от одной экспозиции к другой, путешествие раскрывает различные грани музыкального мировоззрения RICO PUESTEL: от уникально созданных глубин OBI XI или RITUALIST до прямолинейных воодушевляющих композиций, таких как MODEST или ID (сотрудничество с основоположником сцены Томом Ваксом), и, наконец, достигает кульминации в мелодиях THINE в стиле ретро-игр, завершающих эту первобытную арку. На другой стороне пластинки TIME находится эксклюзивный мини-альбом на 12-дюймовой пластинке, который отдает дань уважения виниловой пластинке (и всем ее поклонникам) с четырьмя треками в конце каждой стороны, рассказывающими истории в своем собственном темпе и отражающими их взгляд на основную часть альбома, подобно задумчивым и лихорадочным сновидениям из мест, где нет никакого представления о времени. Объединение. обоих слоев сливает дуализм пространства и времени, демонстрируя своеобразные идеи и музыкальные излишества Рико Пуэстеля в его понимании и определении техно-музыки и не только – вы просто обязаны сказать «да» этому излишеству…