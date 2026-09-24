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Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка

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Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 1
Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 2
Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 3
Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 4
Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 5
Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yu-Ching Huang
Альбом (сингл)
The Crystal Hum
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 1
  • Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 2
  • Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 3
  • Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 4
  • Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 5
  • Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5061041820403]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yu-Ching Huang
Альбом (сингл)
The Crystal Hum
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fly! Little Black Thing, Love, Confessions of a Soul, Thoughts, Thunder In Heaven, In My Room, The Song of Summer, John John, Alright, Illusion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка

«The Crystal Hum» — дебютный виниловый релиз тайваньской художницы Ючин Хуан и её первый релиз на лейбле Night School. Завораживающий, похожий на сон пейзаж потрескивания, шипения, влюбленных синтезаторов Casio, под аккомпанемент призрачного вокала и гитарной игры Хуан, поет песни о любви на краю этого мира и в начале следующего. Записанные во время перерыва в работе её группы Aemong (дуэт с художником Энрике Уба) в Берлине, эти песни демонстрируют уникальный вокальный стиль Хуан и её мастерство создания атмосферы. «The Crystal Hum» деконструирует баллады, гаражную музыку, гитарные мелодии и преобразует их в. единую, призрачную, потустороннюю версию этих языков. «The Crystal Hum» пульсирует скрытым желанием, шлейфами ночной реверберации, просачивающимися из окон квартир, дневниковыми вокальными партиями и глубоко эмоциональными, выразительными струнными в западном стиле. Альбом, созданный Ючин Хуан после периодов разочарования и экспериментов, представляет собой упражнение в минимализме и упрощении, в некоторых треках, таких как JohnJohn, практически ничего, кроме эластичного баса, пружинистых реверберационных шлейфов, вкраплений вокала и нарастающих, смещенных синтезаторов. Эффект завораживает, это саундтрек к блужданию по лабиринтам закрытых улиц Венеции, Тайбэя, Гонконга или их зеркальным отражениям в воображении. В открывающем треке Fly! Little Black Thing подземная фанковая басовая линия служит основой для вокала Хуан, а под ней — примитивный, ненадежный бит, барахтающийся в причудливости. Скромная, мечтательная танцевальная музыка, в которой Хуан отсылает к классическим экспериментаторам лоу-фай Suicide и Артуру Расселу, а также к коллегам по лейблу Night School — The Space Lady и Эле Орлеан. На самом деле, после выхода третьего альбома Aemong, Crimson, Хуан объясняет направление The Crystal Hum тем, что её очаровал сборник The Space Lady's Greatest Hits,. знаковая лоу-фай запись Сьюзан Дитрих Шнайдер 1990 года. Новый, минималистичный подход к её звуковому миру одновременно раскрывает и окутывает. В душераздирающей композиции Love чувственный среднетемповый аккомпанемент Casio + бас-гитара исчезает в эфире, а вокал Хуан плывёт в сверхъестественной пустоте, прежде чем вновь появиться, с благоговением перед миром. Каждая смена аккордов предвещает новые перспективы, каждый гитарный всплеск нарастает и источает эмоции, ничто не пропадает зря, и пространство разливается между дорожками. Хуан никогда не раскрывает больше, чем необходимо, что делает этот альбом промежуточным в плане любви: правильное количество тайны и затемнённого зеркала тускло сияет в The Crystal Hum, оставаясь при этом хрупким и уязвимым в самых трогательных моментах. Перемещаясь в темных углах, окутанных клубами дыма и ночи, Хуан поет на китайском и английском языках. Песни повествуют о земных вещах, которые, кажется, вот-вот растворятся в ничто. Искаженные, завораживающие самбы переливаются, словно потные танцевальные залы воображаемых линчевских 60-х, как, например, в композиции Thoughts. Closer You, An Illusion искажает классическую басовую линию женских групп 60-х, любимую такими коллективами, как Les Rallizes. Она превращается в лёгкую балладу на краю пустоты, сдерживаемую слезливым, тоскливым и обволакивающим вокалом Хуан. Каждая песня ощущается как песня о любви, посвящённая промежуткам между мирами, между ритмами, негативному пространству между людьми, где желания, чувства и потери витают в воздухе, непрестанные и неразрешённые.

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5061041820403]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yu-Ching Huang
Альбом (сингл)
The Crystal Hum
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fly! Little Black Thing, Love, Confessions of a Soul, Thoughts, Thunder In Heaven, In My Room, The Song of Summer, John John, Alright, Illusion
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
«The Crystal Hum» — дебютный виниловый релиз тайваньской художницы Ючин Хуан и её первый релиз на лейбле Night School. Завораживающий, похожий на сон пейзаж потрескивания, шипения, влюбленных синтезаторов Casio, под аккомпанемент призрачного вокала и гитарной игры Хуан, поет песни о любви на краю этого мира и в начале следующего. Записанные во время перерыва в работе её группы Aemong (дуэт с художником Энрике Уба) в Берлине, эти песни демонстрируют уникальный вокальный стиль Хуан и её мастерство создания атмосферы. «The Crystal Hum» деконструирует баллады, гаражную музыку, гитарные мелодии и преобразует их в. единую, призрачную, потустороннюю версию этих языков. «The Crystal Hum» пульсирует скрытым желанием, шлейфами ночной реверберации, просачивающимися из окон квартир, дневниковыми вокальными партиями и глубоко эмоциональными, выразительными струнными в западном стиле. Альбом, созданный Ючин Хуан после периодов разочарования и экспериментов, представляет собой упражнение в минимализме и упрощении, в некоторых треках, таких как JohnJohn, практически ничего, кроме эластичного баса, пружинистых реверберационных шлейфов, вкраплений вокала и нарастающих, смещенных синтезаторов. Эффект завораживает, это саундтрек к блужданию по лабиринтам закрытых улиц Венеции, Тайбэя, Гонконга или их зеркальным отражениям в воображении. В открывающем треке Fly! Little Black Thing подземная фанковая басовая линия служит основой для вокала Хуан, а под ней — примитивный, ненадежный бит, барахтающийся в причудливости. Скромная, мечтательная танцевальная музыка, в которой Хуан отсылает к классическим экспериментаторам лоу-фай Suicide и Артуру Расселу, а также к коллегам по лейблу Night School — The Space Lady и Эле Орлеан. На самом деле, после выхода третьего альбома Aemong, Crimson, Хуан объясняет направление The Crystal Hum тем, что её очаровал сборник The Space Lady's Greatest Hits,. знаковая лоу-фай запись Сьюзан Дитрих Шнайдер 1990 года. Новый, минималистичный подход к её звуковому миру одновременно раскрывает и окутывает. В душераздирающей композиции Love чувственный среднетемповый аккомпанемент Casio + бас-гитара исчезает в эфире, а вокал Хуан плывёт в сверхъестественной пустоте, прежде чем вновь появиться, с благоговением перед миром. Каждая смена аккордов предвещает новые перспективы, каждый гитарный всплеск нарастает и источает эмоции, ничто не пропадает зря, и пространство разливается между дорожками. Хуан никогда не раскрывает больше, чем необходимо, что делает этот альбом промежуточным в плане любви: правильное количество тайны и затемнённого зеркала тускло сияет в The Crystal Hum, оставаясь при этом хрупким и уязвимым в самых трогательных моментах. Перемещаясь в темных углах, окутанных клубами дыма и ночи, Хуан поет на китайском и английском языках. Песни повествуют о земных вещах, которые, кажется, вот-вот растворятся в ничто. Искаженные, завораживающие самбы переливаются, словно потные танцевальные залы воображаемых линчевских 60-х, как, например, в композиции Thoughts. Closer You, An Illusion искажает классическую басовую линию женских групп 60-х, любимую такими коллективами, как Les Rallizes. Она превращается в лёгкую балладу на краю пустоты, сдерживаемую слезливым, тоскливым и обволакивающим вокалом Хуан. Каждая песня ощущается как песня о любви, посвящённая промежуткам между мирами, между ритмами, негативному пространству между людьми, где желания, чувства и потери витают в воздухе, непрестанные и неразрешённые.
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Yu-Ching Huang - The Crystal Hum (5061041820403) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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