Описание товара Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка

Стив Хайетт наиболее известный в мире моды как английский фотограф и графический дизайнер, создает завораживающие аудиопортреты, в которых его извилистая гитара звучит на фоне бескрайней синевы. Записи проходили в Париже, Токио и Нью-Йорке, и береговой линии нигде не было видно. Сейчас этот альбом широко известен как «диск, который можно взять с собой на необитаемый остров», но о его загадочном происхождении известно очень мало. Будучи преданным поклонником новаторских гармоний Брайана Уилсона, Хайетт снимал The Beach Boys для Rolling Stone, а также The Doors, Майлза Дэвиса и Джими Хендрикса (в одном из своих последних выступлений на фестивале Isle Of Wight в 1970 году), параллельно утверждаясь в качестве фэшн-фотографа. Переехав в Париж в 1972 году, он начал сотрудничество с Vogue Paris и Marie Claire, которое продлилось 20 лет, и публиковал свои фирменные теплые, насыщенные и яркие снимки. В 1982 году представители токийской галереи Watari посетили его, чтобы предложить персональную выставку. Спросив, может ли он вставить 7-дюймовую пластинку с оригинальной музыкой в ??конец каталога выставки, Хайетт записал « Blue Beach - Welcome To Your Beach » на парижской радиостанции, сыграв на всех инструментах сам, а также еще две композиции в Нью-Йорке с Йоко Оно The Doobie Brothers и приглашенным музыкантом Steely Dan Эллиоттом Рэндаллом. После отправки заявки телефон начал разрываться от звонков с просьбами прилететь в Токио. Предполагая, что эти междугородние звонки касаются проверки корректуры книги, только по прибытии он обнаружил, что CBS / Sony организовали выпуск целого альбома. Хайетт поспешно схватил немного наличных, купил гитару и удалился в свой гостиничный номер, чтобы начать писать. На следующий день, войдя в студию, он был еще больше удивлен, увидев в зале ожидания группу сессионных музыкантов, известных как Moonriders — одну из самых известных японских рок-групп 1980-х годов. Испугавшись их неразборчивых нот, Хайетт предложил Рэндаллу присоединиться к ним, и, поскольку деньги для крупных лейблов в то время не были проблемой, его помощник сел на ближайший самолет из Нью-Йорка, чтобы завершить работу над альбомом. Почти эмбиентные аранжировки, балансирующие между The Durutti Column, Стивом Кроппером и Ашрой, « Down On The Road By The Beach » также венчает Хайетта как мастера реконтекстуализации с его блюзовыми видениями « Roll Over Beethoven» « Sleep Walk » Санто и Джонни и соул-хита Эдди Флойда 1967 года « Never Found A Girl ». Это окончательное переиздание, созданное в сотрудничестве с Be With Efficient Space и самим художником, восстановлено с оригинальных мастер-копий и включает в себя яркие репродукции каталога выставки « Down On The Road By The Beach », предназначенного для сопровождения оригинального релиза, а также подробные комментарии, написанные Майки IQ Джонсом, еще одним поклонником творчества Стива Хайетта.