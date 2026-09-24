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Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка

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Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка - фото 1
Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Anthems For A Lost Generation 2
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722062
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804181822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Anthems For A Lost Generation 2
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
And I Run, Like Me, Pirouette, HD, App Life, Overdue, Inspired, Duty, Memento, B10 Carelovetry
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка

«Anthems For A Lost Generation 2» — альбом Rico Friebe, в который вошли 10 новых поп-песен. Дата выхода: 6 июня 2025 года.

Отзывы о товаре Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804181822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Anthems For A Lost Generation 2
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
And I Run, Like Me, Pirouette, HD, App Life, Overdue, Inspired, Duty, Memento, B10 Carelovetry
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Anthems For A Lost Generation 2» — альбом Rico Friebe, в который вошли 10 новых поп-песен. Дата выхода: 6 июня 2025 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation 2 (Coloured) (4251804181822) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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