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Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка

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Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка - фото 1
Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Anthems For A Lost Generation
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722060
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804144216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Anthems For A Lost Generation
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Anthem For A Lost Generation, Bad Seed, I Like Memes, Redo, Games, Images, Lazy, Bored And Sad, Animals, Abuse, B10 Loose A Chance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка

Третий альбом Рико Фрибе — это очищение, крик, целая вселенная, надежда и послание одновременно — гимны для потерянного поколения!. После предыдущих проникновенных альбомов WORD VALUE и FACES MEET, основанных на личных трагедиях и сопутствующих трудностях, Рико Фрибе хочет рассказать что-то целому поколению и представляет десять ярких и самобытных первоклассных композиций, которые находят современное и футуристическое звучание в различных стилях поп-музыки, а его мягкий и эмоциональный голос звучит над всем этим. Изначально альбом ANTHEMS FOR A LOST GENERATION планировался как акустический двойной альбом, но Рико Фрибе отказался от первоначального замысла, написал новые песни и нашел по-настоящему подходящее звучание, осознав, что существует только один музыкальный способ рассказать эти истории: такие песни, как BAD SEED, I LIKE MEMES, REDO, GAMES или LAZY, BORED AND SAD, являются знаковыми произведениями, отражающими дух времени и даже превосходящими его. Каждая строчка в текстах песен основана на личном опыте и взаимодействиях, которые заставили его пережить целый спектр эмоций, вызвав глубокое беспокойство и печаль, но также и надежду.

Отзывы о товаре Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804144216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Anthems For A Lost Generation
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Anthem For A Lost Generation, Bad Seed, I Like Memes, Redo, Games, Images, Lazy, Bored And Sad, Animals, Abuse, B10 Loose A Chance
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Третий альбом Рико Фрибе — это очищение, крик, целая вселенная, надежда и послание одновременно — гимны для потерянного поколения!. После предыдущих проникновенных альбомов WORD VALUE и FACES MEET, основанных на личных трагедиях и сопутствующих трудностях, Рико Фрибе хочет рассказать что-то целому поколению и представляет десять ярких и самобытных первоклассных композиций, которые находят современное и футуристическое звучание в различных стилях поп-музыки, а его мягкий и эмоциональный голос звучит над всем этим. Изначально альбом ANTHEMS FOR A LOST GENERATION планировался как акустический двойной альбом, но Рико Фрибе отказался от первоначального замысла, написал новые песни и нашел по-настоящему подходящее звучание, осознав, что существует только один музыкальный способ рассказать эти истории: такие песни, как BAD SEED, I LIKE MEMES, REDO, GAMES или LAZY, BORED AND SAD, являются знаковыми произведениями, отражающими дух времени и даже превосходящими его. Каждая строчка в текстах песен основана на личном опыте и взаимодействиях, которые заставили его пережить целый спектр эмоций, вызвав глубокое беспокойство и печаль, но также и надежду.
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Отзывы


Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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