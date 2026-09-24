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Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка

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Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка - фото 1
Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Modell
Альбом (сингл)
Music For Bus Stations
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Modell
Альбом (сингл)
Music For Bus Stations
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Bus Stations Side M Bus Stations Side F Bus Stations Side B Bus Stations Side S
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bus Stations Side M Bus Stations Side F Bus Stations Side B Bus Stations Side S

Отзывы о товаре Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Modell
Альбом (сингл)
Music For Bus Stations
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Bus Stations Side M Bus Stations Side F Bus Stations Side B Bus Stations Side S
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bus Stations Side M Bus Stations Side F Bus Stations Side B Bus Stations Side S
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rod Modell - Music For Bus Stations (Mf) (4601620109331) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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