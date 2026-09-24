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Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка

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Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка - фото 1
Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Honey Dijon
Альбом (сингл)
Black Girl Magic
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка - фото 1
  • Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722044
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка
7 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0826194514563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Honey Dijon
Альбом (сингл)
Black Girl Magic
Жанр
House
Трек-лист
Kameelah Waheed, Ramona Renea, Dope Earth Alien, Anette Bowen & Nikki-O, Rimarkable & Dope Earth Alien, Cor.ece, Eve, Hadiya George, Pablo Vittar & Urias, Channel Tres, Latash?, Dave Giles Ii, Cor.ece & Mike Dunn, Mike Dunn, Josh Caffe, Hadiya George
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка

Компания Classic Music Company с гордостью представляет Black Girl Magic, долгожданный второй альбом неподражаемой Honey Dijon. Honey – артистка во всех смыслах этого слова, и на протяжении 15 треков, наполненных энергией, чувством и духом сообщества, она демонстрирует широкий спектр направлений и влияний, привлекая к сотрудничеству таких звезд, как Channel Tres, Eve, Pablo Vittar, Josh Caffe, Mike Dunn и многих других, для создания незабываемого, новаторского альбома. Переосмысливая понятие диджея в 2022 году, Honey в этом году привлекла к работе над своим продюсерским талантом музыкантов высшего эшелона. Она продюсировала два трека для альбома Бейонсе Renaissance, возглавившего чарты, и сделала ремикс на заглавный сингл «Break My Soul», а также работала в студии с Мадонной над новым материалом. Теперь, беззастенчиво выражая свой собственный стиль на Black Girl Magic, она открывает новую главу своего развития как продюсера и автора песен. Начиная с первого тизера альбома, попавшего в плейлист BBC Radio 1 в результате сотрудничества с певицей и автором песен из Атланты Хадией Джордж над песней «Not About You», и заканчивая последним синглом «Show Me Some Love» с участием звезды Комптона Ченнел Трес, проект Black Girl Magic неизменно демонстрирует преданность Honey делу популяризации разнообразных вокальных талантов. Привлекая внимание к новому поколению представителей ЛГБТК+ сообщества и людей с другим цветом кожи, Honey демонстрирует свое стремление «поддерживать диалог об этой культуре» на примере приглашенных артистов. За кулисами Honey тесно сотрудничала с основателем Classic Music Company и близким другом Люком Соломоном, а также со своим постоянным соавтором Крисом Пенни над продюсированием альбома. Это ее самый смелый и экспериментальный проект на сегодняшний день, в котором прослеживается широкий спектр влияний. Музыкальное воспитание Honey в Чикаго является движущей силой альбома, и она стремится показать, как глубоко она впервые ощутила музыку своего родного города. В сотрудничестве с британским скульптором Джемом Саттоном, художником, исследующим взаимосвязь между технологией и античностью, были созданы цифровые 3D-скульптурные изображения Хани, которые легли в основу обложек всех предыдущих синглов, предшествующих альбому Black Girl Magic. Исследуя идентичность, форму, технологии и классический портрет, обложка альбома является заключительным элементом в серии эксклюзивных экспозиций, посвященных Хани. От ее стремительной карьеры диджея до модной линии с COMME des GAR?ONS: Honey Fucking Dijon, до создания саундтреков к некоторым из самых знаковых показов мод XXI века, влияние Хани ощущается повсеместно в мире музыки, моды и искусства, а Black Girl Magic — это мощное физическое воплощение ее междисциплинарного художественного влияния.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0826194514563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Honey Dijon
Альбом (сингл)
Black Girl Magic
Жанр
House
Трек-лист
Kameelah Waheed, Ramona Renea, Dope Earth Alien, Anette Bowen & Nikki-O, Rimarkable & Dope Earth Alien, Cor.ece, Eve, Hadiya George, Pablo Vittar & Urias, Channel Tres, Latash?, Dave Giles Ii, Cor.ece & Mike Dunn, Mike Dunn, Josh Caffe, Hadiya George
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Компания Classic Music Company с гордостью представляет Black Girl Magic, долгожданный второй альбом неподражаемой Honey Dijon. Honey – артистка во всех смыслах этого слова, и на протяжении 15 треков, наполненных энергией, чувством и духом сообщества, она демонстрирует широкий спектр направлений и влияний, привлекая к сотрудничеству таких звезд, как Channel Tres, Eve, Pablo Vittar, Josh Caffe, Mike Dunn и многих других, для создания незабываемого, новаторского альбома. Переосмысливая понятие диджея в 2022 году, Honey в этом году привлекла к работе над своим продюсерским талантом музыкантов высшего эшелона. Она продюсировала два трека для альбома Бейонсе Renaissance, возглавившего чарты, и сделала ремикс на заглавный сингл «Break My Soul», а также работала в студии с Мадонной над новым материалом. Теперь, беззастенчиво выражая свой собственный стиль на Black Girl Magic, она открывает новую главу своего развития как продюсера и автора песен. Начиная с первого тизера альбома, попавшего в плейлист BBC Radio 1 в результате сотрудничества с певицей и автором песен из Атланты Хадией Джордж над песней «Not About You», и заканчивая последним синглом «Show Me Some Love» с участием звезды Комптона Ченнел Трес, проект Black Girl Magic неизменно демонстрирует преданность Honey делу популяризации разнообразных вокальных талантов. Привлекая внимание к новому поколению представителей ЛГБТК+ сообщества и людей с другим цветом кожи, Honey демонстрирует свое стремление «поддерживать диалог об этой культуре» на примере приглашенных артистов. За кулисами Honey тесно сотрудничала с основателем Classic Music Company и близким другом Люком Соломоном, а также со своим постоянным соавтором Крисом Пенни над продюсированием альбома. Это ее самый смелый и экспериментальный проект на сегодняшний день, в котором прослеживается широкий спектр влияний. Музыкальное воспитание Honey в Чикаго является движущей силой альбома, и она стремится показать, как глубоко она впервые ощутила музыку своего родного города. В сотрудничестве с британским скульптором Джемом Саттоном, художником, исследующим взаимосвязь между технологией и античностью, были созданы цифровые 3D-скульптурные изображения Хани, которые легли в основу обложек всех предыдущих синглов, предшествующих альбому Black Girl Magic. Исследуя идентичность, форму, технологии и классический портрет, обложка альбома является заключительным элементом в серии эксклюзивных экспозиций, посвященных Хани. От ее стремительной карьеры диджея до модной линии с COMME des GAR?ONS: Honey Fucking Dijon, до создания саундтреков к некоторым из самых знаковых показов мод XXI века, влияние Хани ощущается повсеместно в мире музыки, моды и искусства, а Black Girl Magic — это мощное физическое воплощение ее междисциплинарного художественного влияния.


Теги товара: Цветной винил
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Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка - стоимость товара 7790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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