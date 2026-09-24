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Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка

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Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка - фото 1
Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка - фото 2
Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frankie Rose
Альбом (сингл)
Love As Projection
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка - фото 1
  • Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка - фото 2
  • Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722043
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060446128473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frankie Rose
Альбом (сингл)
Love As Projection
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sixteen Ways, Anything, Had It Wrong, Saltwater Girl, Feel Light, DOA, Sleeping Night And Day, Molotov In Stereo, Come Back, R5 Song For A Horso
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка

«Love As Projection» — альбом Frankie Rose, выпущенный 10 марта 2023 года. В него вошли 10 композиций

Отзывы о товаре Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060446128473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frankie Rose
Альбом (сингл)
Love As Projection
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sixteen Ways, Anything, Had It Wrong, Saltwater Girl, Feel Light, DOA, Sleeping Night And Day, Molotov In Stereo, Come Back, R5 Song For A Horso
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Love As Projection» — альбом Frankie Rose, выпущенный 10 марта 2023 года. В него вошли 10 композиций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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