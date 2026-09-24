Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frankie Rose
Альбом (сингл)
Love As Projection
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 722043
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 500 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060446128473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frankie Rose
Альбом (сингл)
Love As Projection
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sixteen Ways, Anything, Had It Wrong, Saltwater Girl, Feel Light, DOA, Sleeping Night And Day, Molotov In Stereo, Come Back, R5 Song For A Horso
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка
«Love As Projection» — альбом Frankie Rose, выпущенный 10 марта 2023 года. В него вошли 10 композиций
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитMorse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) винилова...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060446128473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frankie Rose
Альбом (сингл)
Love As Projection
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sixteen Ways, Anything, Had It Wrong, Saltwater Girl, Feel Light, DOA, Sleeping Night And Day, Molotov In Stereo, Come Back, R5 Song For A Horso
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
«Love As Projection» — альбом Frankie Rose, выпущенный 10 марта 2023 года. В него вошли 10 композиций
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Frankie Rose - Love As Projection (Coloured) (5060446128473) виниловая пластинка