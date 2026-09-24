Top.Mail.Ru
Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка - фото 1
Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ayane Shino
Альбом (сингл)
River The Timbre Of Guitar #2
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка - фото 1
  • Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722042
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804183475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ayane Shino
Альбом (сингл)
River The Timbre Of Guitar #2
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Backstroke, First Period, Long Time, Joy B11 - Umi1, Red Curb, Last Night, B4- Sayounara, - Umi2, River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка

Сборник из десяти гипнотических гитарных интерпретаций, глубоко погружающихся в традиционную композиционную музыкальность, лежащую в основе галлюцинаторных ритмических пейзажей Хараками, прежде чем переосмыслить их в свежем, новаторском и захватывающем свете. River: The Timbre of Guitar #2. Рей Хараками демонстрирует новый уровень осознания и понимания как значимости Рей Хараками, так и неоспоримого таланта Аяне Шино.

Отзывы о товаре Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804183475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ayane Shino
Альбом (сингл)
River The Timbre Of Guitar #2
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Backstroke, First Period, Long Time, Joy B11 - Umi1, Red Curb, Last Night, B4- Sayounara, - Umi2, River
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Сборник из десяти гипнотических гитарных интерпретаций, глубоко погружающихся в традиционную композиционную музыкальность, лежащую в основе галлюцинаторных ритмических пейзажей Хараками, прежде чем переосмыслить их в свежем, новаторском и захватывающем свете. River: The Timbre of Guitar #2. Рей Хараками демонстрирует новый уровень осознания и понимания как значимости Рей Хараками, так и неоспоримого таланта Аяне Шино.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ayane Shino - River The Timbre Of Guitar #2 (Coloured) (4251804183475) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...