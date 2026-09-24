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Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка

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Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка - фото 1
Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marco Shuttle
Альбом (сингл)
Sonidos Y Modulaciones De La Selva
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка - фото 1
  • Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marco Shuttle
Альбом (сингл)
Sonidos Y Modulaciones De La Selva
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
La Selva 1 La Selva 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка

Итальянский саунд-художник Марко Шаттл дебютирует на лейбле Astral Industries с альбомом AI-39. Завораживающий и выразительный «Sonidos y Modulaciones de la Selva» — это путешествие вглубь амазонских тропических лесов, попытка запечатлеть их мощь и необъятность, а также размышление о проблеме их надвигающегося уничтожения. В этом альбоме Шаттл видит продолжение и дальнейшее развитие своего творческого процесса, используя в качестве исходного материала как аудио-, так и видеодокументацию. В этот раз большая часть полевых записей была сделана в природном заповеднике Тупана Ару У в регионе Амазонас в Колумбии, между Летисией и Пуэрто-Нариньо. В композиционном процессе Шаттл использует отчетливо минималистский подход, достигая богатых и выразительных звуковых ландшафтов с помощью относительно небольшого количества средств. Рисуя почти импрессионистскими мазками, глубина образов подкрепляется сильным экспериментальным уклоном и сложным музыкальным языком. В своей дикой, свободной форме, органичное взаимодействие природы и машин приводит к их слиянию в таинственный танец — текучную последовательность сцен, мерцающих флорой, фауной и безошибочно узнаваемой живостью джунглей. Шествие пульсирующих и гулких звуков, разрастающаяся биология и скрытые тайны — джунгли как сущность, как дух, начинают проявляться. Со всеми своими особенностями и странностями, они открывают мир кажущегося хаоса, но под всем этим скрывается нить чего-то изначально сознательного. Хотя это можно считать своего рода звуковым дневником, его масштаб выходит далеко за рамки самостоятельного творческого произведения. В своем опьяняющем монтаже меняющихся форм «Sonidos y Modulaciones de la Selva» представляет собой звуковую этнографию и размышление о времени, пространстве и наших развивающихся отношениях с природой. Продолжающиеся масштабные лесозаготовительные работы, сельскохозяйственные проекты и инфраструктурные проекты приводят к значительной вырубке лесов в Амазонии и продолжают угрожать биоразнообразию, глобальной окружающей среде и средствам к существованию коренных общин. Часть средств от этого релиза будет пожертвована организации Amazon Watch (amazonwatch.org), некоммерческой организации, которая работает над защитой тропических лесов и продвижением прав коренных народов в бассейне Амазонки. «Особая благодарность Марко Крузу из Amazon Jungle Trips, а также Аберлардо и Мануэлю (который также является рассказчиком истории в конце второй части), гидам из числа коренных народов, которые провели меня вглубь леса и позволили мне ощутить его невероятную красоту. Этот альбом посвящен Колумбии и всем замечательным людям, которых я встретил в этой чудесной стране», — Марко Шаттл.

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marco Shuttle
Альбом (сингл)
Sonidos Y Modulaciones De La Selva
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
La Selva 1 La Selva 2
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Итальянский саунд-художник Марко Шаттл дебютирует на лейбле Astral Industries с альбомом AI-39. Завораживающий и выразительный «Sonidos y Modulaciones de la Selva» — это путешествие вглубь амазонских тропических лесов, попытка запечатлеть их мощь и необъятность, а также размышление о проблеме их надвигающегося уничтожения. В этом альбоме Шаттл видит продолжение и дальнейшее развитие своего творческого процесса, используя в качестве исходного материала как аудио-, так и видеодокументацию. В этот раз большая часть полевых записей была сделана в природном заповеднике Тупана Ару У в регионе Амазонас в Колумбии, между Летисией и Пуэрто-Нариньо. В композиционном процессе Шаттл использует отчетливо минималистский подход, достигая богатых и выразительных звуковых ландшафтов с помощью относительно небольшого количества средств. Рисуя почти импрессионистскими мазками, глубина образов подкрепляется сильным экспериментальным уклоном и сложным музыкальным языком. В своей дикой, свободной форме, органичное взаимодействие природы и машин приводит к их слиянию в таинственный танец — текучную последовательность сцен, мерцающих флорой, фауной и безошибочно узнаваемой живостью джунглей. Шествие пульсирующих и гулких звуков, разрастающаяся биология и скрытые тайны — джунгли как сущность, как дух, начинают проявляться. Со всеми своими особенностями и странностями, они открывают мир кажущегося хаоса, но под всем этим скрывается нить чего-то изначально сознательного. Хотя это можно считать своего рода звуковым дневником, его масштаб выходит далеко за рамки самостоятельного творческого произведения. В своем опьяняющем монтаже меняющихся форм «Sonidos y Modulaciones de la Selva» представляет собой звуковую этнографию и размышление о времени, пространстве и наших развивающихся отношениях с природой. Продолжающиеся масштабные лесозаготовительные работы, сельскохозяйственные проекты и инфраструктурные проекты приводят к значительной вырубке лесов в Амазонии и продолжают угрожать биоразнообразию, глобальной окружающей среде и средствам к существованию коренных общин. Часть средств от этого релиза будет пожертвована организации Amazon Watch (amazonwatch.org), некоммерческой организации, которая работает над защитой тропических лесов и продвижением прав коренных народов в бассейне Амазонки. «Особая благодарность Марко Крузу из Amazon Jungle Trips, а также Аберлардо и Мануэлю (который также является рассказчиком истории в конце второй части), гидам из числа коренных народов, которые провели меня вглубь леса и позволили мне ощутить его невероятную красоту. Этот альбом посвящен Колумбии и всем замечательным людям, которых я встретил в этой чудесной стране», — Марко Шаттл.
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Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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