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Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка

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Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 1
Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 2
Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 3
Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 4
Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 5
Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 6
Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Valentina Magaletti
Альбом (сингл)
La Tempesta Colorata
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 1
  • Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 2
  • Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 3
  • Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 4
  • Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 5
  • Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 6
  • Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722039
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804143271]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Valentina Magaletti
Альбом (сингл)
La Tempesta Colorata
Жанр
Jazz
Трек-лист
Untitled, Untitled
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка

La Tempesta Colorata — альбом перкуссионистки Valentina Magaletti, выпущенный 29 сентября 2023 года лейблом A Colourful Storm.

Отзывы о товаре Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804143271]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Valentina Magaletti
Альбом (сингл)
La Tempesta Colorata
Жанр
Jazz
Трек-лист
Untitled, Untitled
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
La Tempesta Colorata — альбом перкуссионистки Valentina Magaletti, выпущенный 29 сентября 2023 года лейблом A Colourful Storm.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Valentina Magaletti - La Tempesta Colorata (4251804143271) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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