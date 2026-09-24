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Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка

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Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка - фото 1
Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Placid Angles
Альбом (сингл)
Touch The Earth Remixes
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка - фото 1
  • Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Placid Angles
Альбом (сингл)
Touch The Earth Remixes
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Cha?kwaina (Marcel Dettmann Remix), Beauty Begins With Us (?-Ziq Remix), Clouds Over Clifden (Dauwd Remix), Sun (Placid Angles Bonus Track), Our Love Is The Place (Baltra Remix), Natsukashii (Plaid Remix), Deep Blue (Cassy Remix), Touch The Earth (Feel The Rain) (Jakojako Remix), When The Sun Shines Through (John Beltran Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cha?kwaina (Marcel Dettmann Remix), Beauty Begins With Us (?-Ziq Remix), Clouds Over Clifden (Dauwd Remix), Sun (Placid Angles Bonus Track), Our Love Is The Place (Baltra Remix), Natsukashii (Plaid Remix), Deep Blue (Cassy Remix), Touch The Earth (Feel The Rain) (Jakojako Remix), When The Sun Shines Through (John Beltran Remix)

Отзывы о товаре Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Placid Angles
Альбом (сингл)
Touch The Earth Remixes
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Cha?kwaina (Marcel Dettmann Remix), Beauty Begins With Us (?-Ziq Remix), Clouds Over Clifden (Dauwd Remix), Sun (Placid Angles Bonus Track), Our Love Is The Place (Baltra Remix), Natsukashii (Plaid Remix), Deep Blue (Cassy Remix), Touch The Earth (Feel The Rain) (Jakojako Remix), When The Sun Shines Through (John Beltran Remix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cha?kwaina (Marcel Dettmann Remix), Beauty Begins With Us (?-Ziq Remix), Clouds Over Clifden (Dauwd Remix), Sun (Placid Angles Bonus Track), Our Love Is The Place (Baltra Remix), Natsukashii (Plaid Remix), Deep Blue (Cassy Remix), Touch The Earth (Feel The Rain) (Jakojako Remix), When The Sun Shines Through (John Beltran Remix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Placid Angles - Touch The Earth Remixes (4251804138192) виниловая пластинка – стоимость товара 3390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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