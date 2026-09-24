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The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка

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The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка - фото 1
The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Analog Roland Orchestra
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка - фото 1
  • The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722032
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Analog Roland Orchestra
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chorus, Memoryman, Reset, Dubmind, Stuck, Thrill, Wax, Velvet Green
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chorus, Memoryman, Reset, Dubmind, Stuck, Thrill, Wax, Velvet Green

Отзывы о товаре The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Analog Roland Orchestra
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chorus, Memoryman, Reset, Dubmind, Stuck, Thrill, Wax, Velvet Green
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chorus, Memoryman, Reset, Dubmind, Stuck, Thrill, Wax, Velvet Green
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Analog Roland Orchestra - Home (Coloured) (4601620109195) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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