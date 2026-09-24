Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Satsuki Shibano
Альбом (сингл)
Wave Notation 3: Erik Satie 1984
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 722030
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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804141567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Satsuki Shibano
Альбом (сингл)
Wave Notation 3: Erik Satie 1984
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Generator, Mirrored, Walking on Your Name, Heart Full of Tenderness, Territory Day, No Drones in the Afterlife, Under Utopia, Colour Room, Right Here It's Only Love, Sharing the Fire, Everything We Need in the World
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Wave Notation – 3
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Generator, Mirrored, Walking on Your Name, Heart Full of Tenderness, Territory Day, No Drones in the Afterlife, Under Utopia, Colour Room, Right Here It's Only Love, Sharing the Fire, Everything We Need in the World
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804141567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Satsuki Shibano
Альбом (сингл)
Wave Notation 3: Erik Satie 1984
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Generator, Mirrored, Walking on Your Name, Heart Full of Tenderness, Territory Day, No Drones in the Afterlife, Under Utopia, Colour Room, Right Here It's Only Love, Sharing the Fire, Everything We Need in the World
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Wave Notation – 3
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Generator, Mirrored, Walking on Your Name, Heart Full of Tenderness, Territory Day, No Drones in the Afterlife, Under Utopia, Colour Room, Right Here It's Only Love, Sharing the Fire, Everything We Need in the World
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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