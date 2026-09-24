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Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка

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Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 1
Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 2
Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 3
Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 4
Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 5
Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 6
Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Piero Milesi
Альбом (сингл)
The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 1
  • Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 2
  • Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 3
  • Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 4
  • Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 5
  • Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 6
  • Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251648412250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Piero Milesi
Альбом (сингл)
The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Swiss Air, Asho II, Temple, Unterschwelliger Durchblick, Swiss Air (Easy Teenage Version), Vistas, Asho I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swiss Air, Asho II, Temple, Unterschwelliger Durchblick, Swiss Air (Easy Teenage Version), Vistas, Asho I

Отзывы о товаре Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251648412250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Piero Milesi
Альбом (сингл)
The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Swiss Air, Asho II, Temple, Unterschwelliger Durchblick, Swiss Air (Easy Teenage Version), Vistas, Asho I
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swiss Air, Asho II, Temple, Unterschwelliger Durchblick, Swiss Air (Easy Teenage Version), Vistas, Asho I
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Piero Milesi - The Nuclear Observatory Of Mr.Nanof (4251648412250) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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