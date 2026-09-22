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Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка

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Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка - фото 1
Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scott Hamilton
Альбом (сингл)
Live At De Tor
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка - фото 1
  • Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722022
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scott Hamilton
Альбом (сингл)
Live At De Tor
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Rhythm Riff Easy To Love Old Folks, Tangerine After You've Gone, Pennies From Heaven
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка

На протяжении последних 50 лет тенор-саксофонист Скотт Гамильтон был одним из самых стабильных джазовых исполнителей, всегда исполняя вдумчивые и зажигательные соло, демонстрируя при этом тёплый тембр. Его концертная запись 2004 года представила первоклассный квартет в джаз-клубе De Tor в Энсхеде, Нидерланды. В сопровождении пианиста Рейна де Граафа басиста Мариуса Беетса и барабанщика Эрика Инеке Скотт Гамильтон исполнил шесть джазовых композиций из этого альбома, включая « Rhythm Riff », соло из 12 припевов, которое постепенно набирает обороты. Альбом Live at De Tor выпущен ограниченным тиражом на виниле серебристого цвета и содержит аннотации джазового журналиста и автора Скотта Янова на обороте.

Отзывы о товаре Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scott Hamilton
Альбом (сингл)
Live At De Tor
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Rhythm Riff Easy To Love Old Folks, Tangerine After You've Gone, Pennies From Heaven
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
На протяжении последних 50 лет тенор-саксофонист Скотт Гамильтон был одним из самых стабильных джазовых исполнителей, всегда исполняя вдумчивые и зажигательные соло, демонстрируя при этом тёплый тембр. Его концертная запись 2004 года представила первоклассный квартет в джаз-клубе De Tor в Энсхеде, Нидерланды. В сопровождении пианиста Рейна де Граафа басиста Мариуса Беетса и барабанщика Эрика Инеке Скотт Гамильтон исполнил шесть джазовых композиций из этого альбома, включая « Rhythm Riff », соло из 12 припевов, которое постепенно набирает обороты. Альбом Live at De Tor выпущен ограниченным тиражом на виниле серебристого цвета и содержит аннотации джазового журналиста и автора Скотта Янова на обороте.
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