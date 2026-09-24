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Van Morrison - Blowin' Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Morrison - Blowin' Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка

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Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 2
Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 3
Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 4
Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 5
Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Blowin' Your Mind!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Morrison - Blowin&#039; Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722020
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Van Morrison - Blowin' Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Blowin' Your Mind!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Brown Eyed Girl, He Ain't Give You None, T.B. Sheets, Spanish Rose, Goodbye Baby (Baby Goodbye), Ro Ro Rosey, Who Drove the Red Sports Car, Midnight Special
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - Blowin' Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brown Eyed Girl, He Ain't Give You None, T.B. Sheets, Spanish Rose, Goodbye Baby (Baby Goodbye), Ro Ro Rosey, Who Drove the Red Sports Car, Midnight Special



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Van Morrison - Blowin' Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Blowin' Your Mind!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Brown Eyed Girl, He Ain't Give You None, T.B. Sheets, Spanish Rose, Goodbye Baby (Baby Goodbye), Ro Ro Rosey, Who Drove the Red Sports Car, Midnight Special
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brown Eyed Girl, He Ain't Give You None, T.B. Sheets, Spanish Rose, Goodbye Baby (Baby Goodbye), Ro Ro Rosey, Who Drove the Red Sports Car, Midnight Special


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Morrison - Blowin' Your Mind! (8718469531325) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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