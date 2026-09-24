Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spike Jones
Альбом (сингл)
A Spooktacular In Screming Sound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 722012
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Omnivore
Barcode
[0810075115673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spike Jones
Альбом (сингл)
A Spooktacular In Screming Sound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Only Have Eyes for You, Poisen to Poisen, Teenage Brain Surgeon, (All of a Sudden) My Heart Sings, Everything Happens to Me, Monster Movie Ball, Tammy, My Old Flame, This Is Your Death/Two Heads Are Better Than One, Spooktacular Finale
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка
«Spike Jones In Stereo: A Spooktacular In Screaming Sound!» (1959) — комедийный альбом американского музыканта Спайка Джонса, специализирующегося на пародийных аранжировках. Это пародия на всё, что связано с ужасами. Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Omnivore
Barcode
[0810075115673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spike Jones
Альбом (сингл)
A Spooktacular In Screming Sound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Only Have Eyes for You, Poisen to Poisen, Teenage Brain Surgeon, (All of a Sudden) My Heart Sings, Everything Happens to Me, Monster Movie Ball, Tammy, My Old Flame, This Is Your Death/Two Heads Are Better Than One, Spooktacular Finale
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
«Spike Jones In Stereo: A Spooktacular In Screaming Sound!» (1959) — комедийный альбом американского музыканта Спайка Джонса, специализирующегося на пародийных аранжировках. Это пародия на всё, что связано с ужасами. Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка