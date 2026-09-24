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Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка

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Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - фото 1
Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - фото 2
Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - фото 3
Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spike Jones
Альбом (сингл)
A Spooktacular In Screming Sound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - фото 1
  • Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - фото 2
  • Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - фото 3
  • Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Omnivore
Barcode
[0810075115673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spike Jones
Альбом (сингл)
A Spooktacular In Screming Sound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Only Have Eyes for You, Poisen to Poisen, Teenage Brain Surgeon, (All of a Sudden) My Heart Sings, Everything Happens to Me, Monster Movie Ball, Tammy, My Old Flame, This Is Your Death/Two Heads Are Better Than One, Spooktacular Finale
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка

«Spike Jones In Stereo: A Spooktacular In Screaming Sound!» (1959) — комедийный альбом американского музыканта Спайка Джонса, специализирующегося на пародийных аранжировках. Это пародия на всё, что связано с ужасами. Издание на цветном виниле.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Omnivore
Barcode
[0810075115673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spike Jones
Альбом (сингл)
A Spooktacular In Screming Sound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Only Have Eyes for You, Poisen to Poisen, Teenage Brain Surgeon, (All of a Sudden) My Heart Sings, Everything Happens to Me, Monster Movie Ball, Tammy, My Old Flame, This Is Your Death/Two Heads Are Better Than One, Spooktacular Finale
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Spike Jones In Stereo: A Spooktacular In Screaming Sound!» (1959) — комедийный альбом американского музыканта Спайка Джонса, специализирующегося на пародийных аранжировках. Это пародия на всё, что связано с ужасами. Издание на цветном виниле.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spike Jones - A Spooktacular In Screming Sound (Coloured) (0810075115673) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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