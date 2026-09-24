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The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка

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The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 1
The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 2
The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 3
The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 4
The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 5
The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 6
The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
The Hives Forever Forever The Hives
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 1
  • The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 2
  • The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 3
  • The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 4
  • The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 5
  • The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 6
  • The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722008
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Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863186388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
The Hives Forever Forever The Hives
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
(introduction), Enough Is Enough, Hooray Hooray Hooray, Bad Call, Paint A Picture, O.C.D.O.D., Legalize Living, (interlude), Roll Out The Red Carpet, Born A Rebel, They Can’t Hear The Music, Path Of Most Resistance, The Hives Forever Forever The Hives
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: (introduction), Enough Is Enough, Hooray Hooray Hooray, Bad Call, Paint A Picture, O.C.D.O.D., Legalize Living, (interlude), Roll Out The Red Carpet, Born A Rebel, They Can’t Hear The Music, Path Of Most Resistance, The Hives Forever Forever The Hives

Отзывы о товаре The Hives - The Hives Forever Forever The Hives (5400863186388) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863186388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
The Hives Forever Forever The Hives
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
(introduction), Enough Is Enough, Hooray Hooray Hooray, Bad Call, Paint A Picture, O.C.D.O.D., Legalize Living, (interlude), Roll Out The Red Carpet, Born A Rebel, They Can’t Hear The Music, Path Of Most Resistance, The Hives Forever Forever The Hives
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: (introduction), Enough Is Enough, Hooray Hooray Hooray, Bad Call, Paint A Picture, O.C.D.O.D., Legalize Living, (interlude), Roll Out The Red Carpet, Born A Rebel, They Can’t Hear The Music, Path Of Most Resistance, The Hives Forever Forever The Hives
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