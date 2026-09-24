The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка
Восьмой студийный альбом от группы The Who вышел в 1978 году и получил название Who Are You. А еще он получил золотой статус в Британии и дважды платиновый — в США и Канаде. Что же касается позиций в чарте, то на родине альбом занял 6 строку, а в Америке — 2. Кстати, это последняя работа с ударником Keith Moon, который скончался через 20 дней после релиза. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла «I Can't Explain» и дебютного альбома «My Generation» того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.
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