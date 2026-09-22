The Rolling Stones - Black And Blue (0602478229619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Black And Blue
Жанр
Регги, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 722005
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5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602478229619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Black And Blue
Жанр
Регги, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hot Stuff, Hand Of Fate, Cherry Oh Baby, Memory Motel, Hey Negrita, Melody, Fool To Cry, Crazy Mama
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Black And Blue (0602478229619) виниловая пластинка
«Black And Blue» группы Rolling Stones переиздан в виде ремикса Стивена Уилсона!. Вышедший 23 апреля 1976 года, это 13-й альбом Rolling Stones и первый после ухода бывшего гитариста Мика Тейлора, а также альбом, после которого к Rolling Stones присоединился Ронни Вуд. Издание на виниле. Вышедший 23 апреля 1976 года, это 13-й альбом Rolling Stones и первый после ухода бывшего гитариста Мика Тейлора, а также альбом, после которого к Rolling Stones присоединился Ронни Вуд.
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602478229619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Black And Blue
Жанр
Регги, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hot Stuff, Hand Of Fate, Cherry Oh Baby, Memory Motel, Hey Negrita, Melody, Fool To Cry, Crazy Mama
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
«Black And Blue» группы Rolling Stones переиздан в виде ремикса Стивена Уилсона!. Вышедший 23 апреля 1976 года, это 13-й альбом Rolling Stones и первый после ухода бывшего гитариста Мика Тейлора, а также альбом, после которого к Rolling Stones присоединился Ронни Вуд. Издание на виниле. Вышедший 23 апреля 1976 года, это 13-й альбом Rolling Stones и первый после ухода бывшего гитариста Мика Тейлора, а также альбом, после которого к Rolling Stones присоединился Ронни Вуд.
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The Rolling Stones - Black And Blue (0602478229619) виниловая пластинка – стоимость товара 5110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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