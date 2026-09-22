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The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Black And Blue
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722004
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Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602478229770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Black And Blue
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hot Stuff (2025 Mix), Hand Of Fate (2025 Mix), Cherry Oh Baby (2025 Mix), Memory Motel (2025 Mix), Hey Negrita (2025 Mix), Melody (2025 Mix), Fool To Cry (2025 Mix), Crazy Mama (2025 Mix), I Love Ladies (Outtake), Shame, Shame, Shame (Outtake), Chuck Berry Style Jam, Blues Jam, Rotterdam Jam, Freeway Jam
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка

Новое делюкс-переиздание 2025 года альбома Rolling Stones 1976 года "Black and Blue", часто недооценённой жемчужины их дискографии. Это лимитированное издание на двойном виниле включает новый микс Стивена Уилсона, а также диск из шести ранее не издававшихся ауттейков и джемов, включая энергичный диско-стоп "Shame, Shame, Shame" группы Shirley and Company, а также джемы с гостевыми гитаристами, включая Джеффа Бека, Харви Мэндела из Canned Heat и Роберта А. Джонсона. Вышедший 23 апреля 1976 года, это 13-й альбом Rolling Stones и первый после ухода бывшего гитариста Мика Тейлора, а также альбом, после которого к Rolling Stones присоединился Ронни Вуд.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Black And Blue - Deluxe (0602478229770) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602478229770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Black And Blue
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hot Stuff (2025 Mix), Hand Of Fate (2025 Mix), Cherry Oh Baby (2025 Mix), Memory Motel (2025 Mix), Hey Negrita (2025 Mix), Melody (2025 Mix), Fool To Cry (2025 Mix), Crazy Mama (2025 Mix), I Love Ladies (Outtake), Shame, Shame, Shame (Outtake), Chuck Berry Style Jam, Blues Jam, Rotterdam Jam, Freeway Jam
Развернуть
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новое делюкс-переиздание 2025 года альбома Rolling Stones 1976 года "Black and Blue", часто недооценённой жемчужины их дискографии. Это лимитированное издание на двойном виниле включает новый микс Стивена Уилсона, а также диск из шести ранее не издававшихся ауттейков и джемов, включая энергичный диско-стоп "Shame, Shame, Shame" группы Shirley and Company, а также джемы с гостевыми гитаристами, включая Джеффа Бека, Харви Мэндела из Canned Heat и Роберта А. Джонсона. Вышедший 23 апреля 1976 года, это 13-й альбом Rolling Stones и первый после ухода бывшего гитариста Мика Тейлора, а также альбом, после которого к Rolling Stones присоединился Ронни Вуд.
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