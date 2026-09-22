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The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка

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The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка - фото 1
The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка - фото 2
The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who Are You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722003
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Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602448865175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who Are You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
New Song, Had Enough, 905, Sister Disco, Music Must Change, Trick Of the Light, Guitar And Pen, Love Is Coming Down, Who Are You, Pontiac Silverdome, Pontiac, MI, USA 7/12/79 Substitute, I Can't Explain, Baba O'Riley, The Punk and the Godfather, Boris the Spider, Sister Disco, Behind Blue Eyes, Music Must Change, Drowned, Who Are You, 42144, Pinball Wizard, See Me, Feel Me, Long Live Rock, My Generation, I Can See for Miles, Dancing in the Street, Sparks, Won't Get Fooled Again, Magic Bus, Summe
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом от группы The Who вышел в 1978 году и получил название Who Are You. А еще он получил золотой статус в Британии и дважды платиновый — в США и Канаде. Что же касается позиций в чарте, то на родине альбом занял 6 строку, а в Америке — 2. Кстати, это последняя работа с ударником Keith Moon, который скончался через 20 дней после релиза. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла «I Can't Explain» и дебютного альбома «My Generation» того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602448865175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who Are You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
New Song, Had Enough, 905, Sister Disco, Music Must Change, Trick Of the Light, Guitar And Pen, Love Is Coming Down, Who Are You, Pontiac Silverdome, Pontiac, MI, USA 7/12/79 Substitute, I Can't Explain, Baba O'Riley, The Punk and the Godfather, Boris the Spider, Sister Disco, Behind Blue Eyes, Music Must Change, Drowned, Who Are You, 42144, Pinball Wizard, See Me, Feel Me, Long Live Rock, My Generation, I Can See for Miles, Dancing in the Street, Sparks, Won't Get Fooled Again, Magic Bus, Summe
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Восьмой студийный альбом от группы The Who вышел в 1978 году и получил название Who Are You. А еще он получил золотой статус в Британии и дважды платиновый — в США и Канаде. Что же касается позиций в чарте, то на родине альбом занял 6 строку, а в Америке — 2. Кстати, это последняя работа с ударником Keith Moon, который скончался через 20 дней после релиза. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла «I Can't Explain» и дебютного альбома «My Generation» того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


The Who - Who Are You (Box) (0602448865175) виниловая пластинка - стоимость товара 16000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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