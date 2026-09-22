The Corrs - Jupiter Calling (Coloured) (5021732376978) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Corrs
Альбом (сингл)
JUPITER CALLING
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721996
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[5021732376978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Corrs
Альбом (сингл)
JUPITER CALLING
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Son Of Solomon, Chasing Shadows, Bulletproof Love, Road To Eden, Butter Flutter, Sos, Dear Life, No Go Baby, Hit My Ground Running, Live Before I Die, Season Of Our Love, A Love Divine, The Sun And The Moon
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Corrs - Jupiter Calling (Coloured) (5021732376978) виниловая пластинка
Jupiter Calling — седьмой студийный альбом фолк-рок-группы Corrs, изначально выпущенный в 2017 году. Издание на красном виниле. Jupiter Calling — самый органично звучащий альбом, когда-либо созданный группой Corrs, обладающий той живой атмосферой, которая воплощается в потрясающую коллекцию прекрасных, завораживающих песен. Альбом был спродюсирован T Bone Burnett и записан на студиях RAK Studios в Лондоне и The Village Recorder в Лос-Анджелесе.
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[5021732376978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Corrs
Альбом (сингл)
JUPITER CALLING
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Son Of Solomon, Chasing Shadows, Bulletproof Love, Road To Eden, Butter Flutter, Sos, Dear Life, No Go Baby, Hit My Ground Running, Live Before I Die, Season Of Our Love, A Love Divine, The Sun And The Moon
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Jupiter Calling — седьмой студийный альбом фолк-рок-группы Corrs, изначально выпущенный в 2017 году. Издание на красном виниле. Jupiter Calling — самый органично звучащий альбом, когда-либо созданный группой Corrs, обладающий той живой атмосферой, которая воплощается в потрясающую коллекцию прекрасных, завораживающих песен. Альбом был спродюсирован T Bone Burnett и записан на студиях RAK Studios в Лондоне и The Village Recorder в Лос-Анджелесе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Corrs - Jupiter Calling (Coloured) (5021732376978) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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