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Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Ретро
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Ретро
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, You Make Me Feel So Young, Witchcraft, Come Fly With Me, In The Wee Small Hours Of The Morning, The Lady Is A Tramp, I'll Never Smile Again, I've Got the World on a String, Blue Moon, On The Sunny The Street, When You're Smiling, Love and Marriage, Nice'n'Easy, My Funny Valentine, All the Way, Love Is Here To Stay, Young at Heart, One for My Baby (and One More for the Road), Pennies From Heaven, (Love Is) The Tender Trap, Learnin' the Blues, Nancy (Whit The Laughing F
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка

"The Platinum Collection" - сборник лучших хитов американского певца Фрэнка Синатра, выпущенный в 2025 году. Релиз содержит знаковые композиции, которые сделали его голосом эпохи. В подборке собраны как лирические баллады (“In The Wee Small Hours Of The Morning”, “My Funny Valentine”), так и жизнерадостные свинг-номера (“Come Fly With Me”, “You Make Me Feel So Young”, “When You're Smiling”). Ремастированное расширенное издание представлено на двойном 180-граммовом прозрачном виниле. Данное издание содержит дополнительные треки на второй пластинке. Имя Фрэнка Синатры навсегда вписано в историю американской музыки. Исполнитель шлягеров 20 века, Синатра имел богатый музыкальный диапазон и выступал с лучшими музыкантами своего времени. Выступления с Джоном Колтрэйном, Дином Мартином, Дюком Эллингтоном и другими столпами эпохи, а также несравненные вокальные данные позволяют альбомам Синатры активно продаваться и сегодня, а его песни для многих стали любимыми и родными.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Ретро
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, You Make Me Feel So Young, Witchcraft, Come Fly With Me, In The Wee Small Hours Of The Morning, The Lady Is A Tramp, I'll Never Smile Again, I've Got the World on a String, Blue Moon, On The Sunny The Street, When You're Smiling, Love and Marriage, Nice'n'Easy, My Funny Valentine, All the Way, Love Is Here To Stay, Young at Heart, One for My Baby (and One More for the Road), Pennies From Heaven, (Love Is) The Tender Trap, Learnin' the Blues, Nancy (Whit The Laughing F
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
"The Platinum Collection" - сборник лучших хитов американского певца Фрэнка Синатра, выпущенный в 2025 году. Релиз содержит знаковые композиции, которые сделали его голосом эпохи. В подборке собраны как лирические баллады (“In The Wee Small Hours Of The Morning”, “My Funny Valentine”), так и жизнерадостные свинг-номера (“Come Fly With Me”, “You Make Me Feel So Young”, “When You're Smiling”). Ремастированное расширенное издание представлено на двойном 180-граммовом прозрачном виниле. Данное издание содержит дополнительные треки на второй пластинке. Имя Фрэнка Синатры навсегда вписано в историю американской музыки. Исполнитель шлягеров 20 века, Синатра имел богатый музыкальный диапазон и выступал с лучшими музыкантами своего времени. Выступления с Джоном Колтрэйном, Дином Мартином, Дюком Эллингтоном и другими столпами эпохи, а также несравненные вокальные данные позволяют альбомам Синатры активно продаваться и сегодня, а его песни для многих стали любимыми и родными.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109065) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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