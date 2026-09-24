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Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка

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Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 1
Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 2
Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 3
Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 4
Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Sparhawk
Альбом (сингл)
White Roses, My God
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 1
  • Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 2
  • Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 3
  • Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 4
  • Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721983
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787165500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Sparhawk
Альбом (сингл)
White Roses, My God
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Get Still, I Made This Beat, Not The 1, Can U Hear, Heaven, Brother, Black Water, Feel Something, Station, Somebody Else's Room, Project 4 Ever
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка

Виниловая пластинка White Roses, My God исполнителя Alan Sparhawk. Альбом выпущен 27 сентября 2024 года, жанр музыки — альтернативный рок. В трек-лист входят, например, песни Get Still, I Made This Beat, Not the 1 и другие.

Отзывы о товаре Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787165500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Sparhawk
Альбом (сингл)
White Roses, My God
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Get Still, I Made This Beat, Not The 1, Can U Hear, Heaven, Brother, Black Water, Feel Something, Station, Somebody Else's Room, Project 4 Ever
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка White Roses, My God исполнителя Alan Sparhawk. Альбом выпущен 27 сентября 2024 года, жанр музыки — альтернативный рок. В трек-лист входят, например, песни Get Still, I Made This Beat, Not the 1 и другие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alan Sparhawk - White Roses, My God (Coloured) (0098787165500) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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