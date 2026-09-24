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Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка

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Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 1
Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 2
Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 3
Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 4
Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 1
  • Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 2
  • Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 3
  • Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 4
  • Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721976
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Загружаем...
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Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478549021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Just Want To Make Love To You, Long Distance Call, Louisiana Blues, Honey Bee, Rollin' Stone, I'm Ready, (I'm Your) Hoochie Coochie Man, She Moves Me, Mad Love (I Want You To Love Me), Standing Around Crying, Still A Fool, I Can't Be Satisfied
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка

В сборник "The Best of Muddy Waters", впервые выпущенный в 1958 году, вошли 12 лучших песен легендарного блюзмена, включая "Rollin' Stone", "I'm Your Hoochie Coochie Man", "I'm Ready", "I Just Want to Make Love to You" и другие. В 2025 году Chess Records отмечает 75-летие. В честь этой исторической вехи, лейбл выпускает обширную юбилейную серию, состоящую из аудиофильских виниловых переизданий, которые были ремастированы с оригинальных аналоговых лент, отпечатаны на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакованы в высококачественный гейтфолд. Мадди Уотерс помог перенести бьющееся сердце блюза из дельты Миссисипи в чикагский Саут-Сайд, вооружившись свирепой электрогитарой и сборником песен, состоящим из самых стойких блюзовых стандартов, когда-либо написанных.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478549021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Just Want To Make Love To You, Long Distance Call, Louisiana Blues, Honey Bee, Rollin' Stone, I'm Ready, (I'm Your) Hoochie Coochie Man, She Moves Me, Mad Love (I Want You To Love Me), Standing Around Crying, Still A Fool, I Can't Be Satisfied
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Описание
В сборник "The Best of Muddy Waters", впервые выпущенный в 1958 году, вошли 12 лучших песен легендарного блюзмена, включая "Rollin' Stone", "I'm Your Hoochie Coochie Man", "I'm Ready", "I Just Want to Make Love to You" и другие. В 2025 году Chess Records отмечает 75-летие. В честь этой исторической вехи, лейбл выпускает обширную юбилейную серию, состоящую из аудиофильских виниловых переизданий, которые были ремастированы с оригинальных аналоговых лент, отпечатаны на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакованы в высококачественный гейтфолд. Мадди Уотерс помог перенести бьющееся сердце блюза из дельты Миссисипи в чикагский Саут-Сайд, вооружившись свирепой электрогитарой и сборником песен, состоящим из самых стойких блюзовых стандартов, когда-либо написанных.
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Отзывы


Muddy Waters - The Best Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478549021) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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