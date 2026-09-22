Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка
Первоначально этот альбом саксофониста Бена Вебстера был выпущен в 1954 году под названием «The Conaccomplishate Artistry of Ben Webster» на лейбле Norgran, затем Норман Гранц изменил название на «King of the Tenors» и переиздал альбом в 1957 году на своем новом лейбле Verve Records. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг, выполненный Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. В сопровождении трио Оскара Питерсона, а также Бенни Картера и Гарри «Свитса» Эдисона в нескольких треках, мастерство Вебстера проявляется в широком диапазоне репертуара — от открывающего альбом трека «Tenderly» до «Cottontail» Дюка Эллингтона. Этот альбом станет отличным введением для всех, кто интересуется творчеством Бена Вебстера, поскольку представляет собой широкий спектр его игры на саксофоне.
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