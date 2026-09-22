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Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка

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Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка - фото 1
Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
King Of The Tenors
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка - фото 1
  • Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721973
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
King Of The Tenors
Жанр
Swing
Трек-лист
Tenderly, Jive At Six, Don't Get Around Much Anymore, That's All, Bounce Blues, Pennies From Heaven, Cottontail, Danny Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка

Первоначально этот альбом саксофониста Бена Вебстера был выпущен в 1954 году под названием «The Conaccomplishate Artistry of Ben Webster» на лейбле Norgran, затем Норман Гранц изменил название на «King of the Tenors» и переиздал альбом в 1957 году на своем новом лейбле Verve Records. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг, выполненный Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. В сопровождении трио Оскара Питерсона, а также Бенни Картера и Гарри «Свитса» Эдисона в нескольких треках, мастерство Вебстера проявляется в широком диапазоне репертуара — от открывающего альбом трека «Tenderly» до «Cottontail» Дюка Эллингтона. Этот альбом станет отличным введением для всех, кто интересуется творчеством Бена Вебстера, поскольку представляет собой широкий спектр его игры на саксофоне.

Отзывы о товаре Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
King Of The Tenors
Жанр
Swing
Трек-лист
Tenderly, Jive At Six, Don't Get Around Much Anymore, That's All, Bounce Blues, Pennies From Heaven, Cottontail, Danny Boy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Первоначально этот альбом саксофониста Бена Вебстера был выпущен в 1954 году под названием «The Conaccomplishate Artistry of Ben Webster» на лейбле Norgran, затем Норман Гранц изменил название на «King of the Tenors» и переиздал альбом в 1957 году на своем новом лейбле Verve Records. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг, выполненный Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. В сопровождении трио Оскара Питерсона, а также Бенни Картера и Гарри «Свитса» Эдисона в нескольких треках, мастерство Вебстера проявляется в широком диапазоне репертуара — от открывающего альбом трека «Tenderly» до «Cottontail» Дюка Эллингтона. Этот альбом станет отличным введением для всех, кто интересуется творчеством Бена Вебстера, поскольку представляет собой широкий спектр его игры на саксофоне.
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Ben Webster - King Of The Tenors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282195) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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