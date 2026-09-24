David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Secrets Of The Beehive
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 721971
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5400863176310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Secrets Of The Beehive
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
September, The Boy With the Gun, Maria, Orpheus, The Devil's Own, When Poets Dreamed of Angels, Mother and Child, Let the Happiness In, Waterfront
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка
Secrets of the Beehive — четвёртый студийный альбом английского певца и автора песен Дэвида Сильвиана, выпущенный в 1987 году. Издание на цветном виниле. В этой преимущественно акустической записи приняли участие Дэнни Томпсон, Фил Палмер, Марк Ишем, Дэвид Торн и Стив Янсен, а оркестровые аранжировки выполнил Рюити Сакамото. Альбом, записанный в студии Miraval на юге Франции и спродюсированный Стивом Найем, включает в себя некоторые из самых личных песен Дэвида и остаётся фаворитом многих его слушателей. Альбом занял 37-е место в альбомном чарте Великобритании.
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Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5400863176310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Secrets Of The Beehive
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
September, The Boy With the Gun, Maria, Orpheus, The Devil's Own, When Poets Dreamed of Angels, Mother and Child, Let the Happiness In, Waterfront
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Secrets of the Beehive — четвёртый студийный альбом английского певца и автора песен Дэвида Сильвиана, выпущенный в 1987 году. Издание на цветном виниле. В этой преимущественно акустической записи приняли участие Дэнни Томпсон, Фил Палмер, Марк Ишем, Дэвид Торн и Стив Янсен, а оркестровые аранжировки выполнил Рюити Сакамото. Альбом, записанный в студии Miraval на юге Франции и спродюсированный Стивом Найем, включает в себя некоторые из самых личных песен Дэвида и остаётся фаворитом многих его слушателей. Альбом занял 37-е место в альбомном чарте Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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