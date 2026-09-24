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Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка

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Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка - фото 1
Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alain Meunier
Альбом (сингл)
Voyage Aux Fonds De La Mer
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка - фото 1
  • Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alain Meunier
Альбом (сингл)
Voyage Aux Fonds De La Mer
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ballade (Sur Les Rochers), Descente Dans Ce Monde Inconnu - Intro (Le Froid), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 1?re Partie (Le Plaisir), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 2?me Partie (Le Fond), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 3?me Partie (Les Grottes), Promenade Avec Les Poissons, Aplysia Depilans (Li?vre De Mer), Les ?paves - Intro, Les ?paves - 1?re Partie, Les ?paves - 2?me Partie, Les ?paves - 3?me Partie, Les ?paves - 4?me Partie
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ballade (Sur Les Rochers), Descente Dans Ce Monde Inconnu - Intro (Le Froid), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 1?re Partie (Le Plaisir), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 2?me Partie (Le Fond), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 3?me Partie (Les Grottes), Promenade Avec Les Poissons, Aplysia Depilans (Li?vre De Mer), Les ?paves - Intro, Les ?paves - 1?re Partie, Les ?paves - 2?me Partie, Les ?paves - 3?me Partie, Les ?paves - 4?me Partie



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alain Meunier
Альбом (сингл)
Voyage Aux Fonds De La Mer
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ballade (Sur Les Rochers), Descente Dans Ce Monde Inconnu - Intro (Le Froid), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 1?re Partie (Le Plaisir), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 2?me Partie (Le Fond), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 3?me Partie (Les Grottes), Promenade Avec Les Poissons, Aplysia Depilans (Li?vre De Mer), Les ?paves - Intro, Les ?paves - 1?re Partie, Les ?paves - 2?me Partie, Les ?paves - 3?me Partie, Les ?paves - 4?me Partie
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ballade (Sur Les Rochers), Descente Dans Ce Monde Inconnu - Intro (Le Froid), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 1?re Partie (Le Plaisir), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 2?me Partie (Le Fond), Descente Dans Ce Monde Inconnu - 3?me Partie (Les Grottes), Promenade Avec Les Poissons, Aplysia Depilans (Li?vre De Mer), Les ?paves - Intro, Les ?paves - 1?re Partie, Les ?paves - 2?me Partie, Les ?paves - 3?me Partie, Les ?paves - 4?me Partie


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alain Meunier - Voyage Aux Fonds De La Mer (4040824087531) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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