Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (Coloured) (5021732805805) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (Coloured) (5021732805805) виниловая пластинка
Франсуаза Арди зарекомендовала себя как одна из важнейших исполнительниц французского шансона 1960-х годов. Её голос, авторский талант и умение окружить себя талантливыми коллегами помогли ей покорить весь мир. Этот совершенно новый сборник лучших песен впервые охватывает всю карьеру Франсуазы Арди, от её дебюта в 1962 году до её последних записей в 2018 году. Лимитированное издание на прозрачном виниле. В сборник вошли её самые культовые песни, от классических ранних хитов, таких как «Tous les gar?ons et les filles» и «Le temps de l'amour», до таких хитов, как «Comment te dire adieu» (фаворит стриминговых сервисов и синхронизаций), «Message personnel», вирусная сенсация «Voil?» (вирусный хит №1, с более чем 300 тысячами репостов в TikTok) и «Le large». Всеобъемлющий портрет артиста, повлиявшего на поколения музыкантов и стили.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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