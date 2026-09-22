Описание товара Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка

4LP — лимитированный тираж 180-граммового чёрного винилового бокс-сета: альбом Фила Коллинза 1985 года. Обложка не требуется. Полностью изготовленный бокс-сет из 4 виниловых пластинок весом 180 г. Включает оригинальный альбом, ремастированный и записанный на половинной скорости в студии Abbey Road. Включает би-сайды, демо-записи и редкие живые выступления, впервые изданные на виниле. В продолжение подарочного винилового издания Both Sides ( All The Sides ) следующим подарочным виниловым изданием Фила Коллинза станет No Jacket Required ( Fully Tailored ), 40-летний юбилей которого исполнится в феврале 2025 года. Трек-лист основан на подарочном издании 2016 года с добавлением би-сайдов и раритетов, а также других живых выступлений, включая удивительную редкую версию исполнения Филом One More Night на фортепиано в британской телепрограмме Wogan в 1985 году. Роскошное издание из четырёх виниловых пластинок No Jacket Required: Fully Tailored отпечатано на 180-граммовом чёрном виниле и дополнено 20-страничным буклетом с новыми аннотациями и фотографиями. LP1 включает оригинальный альбом, ремастированный и записанный на половинной скорости в студии Abbey Road. LP2–4 включают коллекцию би-сайдов, концертных записей и редких выступлений впервые изданных на виниле, включая укороченное исполнение « One More Night » на концерте BBC и « Long, Long Way to Go » на фестивале Live Aid 13 июля 1985 года. No Jacket Required выпущенный в 1985 году, был третьим сольным альбомом Фила Коллинза, и смешал его фирменные эмоциональные баллады с сильными влияниями фанка и R&B. Хитовые синглы альбома — « Sussudio », « One More Night », « Don't Lose My Number » и « Take Me Home » — также стали основными продуктами его живых выступлений в последующие годы. No Jacket Required стал оглушительным мировым хитом, заняв первое место в 11 странах, включая Великобританию, США, Австралию, Канаду, Германию, Испанию и Швецию. Альбом получил три премии GRAMMY®: «Лучший альбом», «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение» и «Продюсер года» для Коллинза. На сегодняшний день продано более 25 миллионов копий, он имеет бриллиантовый статус RIAA в США, стал 6-кратным платиновым в Великобритании и выиграл две премии Brit Awards — «Альбом года» и «Лучший сольный исполнитель». Альбом стал вторым по продажам альбомом 1985 года в Великобритании и пять недель подряд занимал первое место. « Sussudio » и « One More Night » заняли первое место в чартах США. Мировой тур «No Jacket Required » состоял из 85 концертов в 12 странах и завершился двумя специальными выступлениями на фестивале Live Aid 13 июля: на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и на стадионе имени Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии в тот же день.