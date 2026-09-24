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Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка

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Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка - фото 1
Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка - фото 2
Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Damian Dalla Torre
Альбом (сингл)
I Can Feel My Dreams
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка - фото 1
  • Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка - фото 2
  • Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Damian Dalla Torre
Альбом (сингл)
I Can Feel My Dreams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ago, Solo, Santi, Battery, I Can Feel My Dreams, Soup, Acryl, Domenica, Memo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка

После своего дебютного альбома « Happy Floating » в 2022 году, лейпцигский продюсер Дамиан Далла Торре возвращается на лейбл Squama с альбомом « I Can Feel My Dreams ». Созданный во время резиденции в Сантьяго, Чили, он сочетает в себе электронные, джазовые и эмбиентные влияния, используя андские флейты кена, синтезаторы и полевые записи, и снова в центре внимания — сотрудничество с такими артистами, как Рут Голлер Мириам Адефрис и Кристиан Бальвиг. Меланхоличная дымка пронизывает весь альбом, проявляясь в конце, где есть и свет, и тьма, и нет необходимости выбирать.

Отзывы о товаре Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Damian Dalla Torre
Альбом (сингл)
I Can Feel My Dreams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ago, Solo, Santi, Battery, I Can Feel My Dreams, Soup, Acryl, Domenica, Memo
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
После своего дебютного альбома « Happy Floating » в 2022 году, лейпцигский продюсер Дамиан Далла Торре возвращается на лейбл Squama с альбомом « I Can Feel My Dreams ». Созданный во время резиденции в Сантьяго, Чили, он сочетает в себе электронные, джазовые и эмбиентные влияния, используя андские флейты кена, синтезаторы и полевые записи, и снова в центре внимания — сотрудничество с такими артистами, как Рут Голлер Мириам Адефрис и Кристиан Бальвиг. Меланхоличная дымка пронизывает весь альбом, проявляясь в конце, где есть и свет, и тьма, и нет необходимости выбирать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Damian Dalla Torre - I Can Feel My Dreams (4251804182072) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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