Leonie Pernet - Le Cirque De Consolation (3516628366611) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Leonie Pernet
Альбом (сингл)
Le Cirque De Consolation
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721944
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628366611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Leonie Pernet
Альбом (сингл)
Le Cirque De Consolation
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Mon Amour Tu Bois Trop, Les Chants De Maldoror, ? Rebours, Int?rieur N?gro, Vowel, Hard Billy, La Mort De Pierre, Le Cirque De Consolation, Il Pleut Des Hommes, Dandelion, Missing Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leonie Pernet - Le Cirque De Consolation (3516628366611) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mon Amour Tu Bois Trop, Les Chants De Maldoror, ? Rebours, Int?rieur N?gro, Vowel, Hard Billy, La Mort De Pierre, Le Cirque De Consolation, Il Pleut Des Hommes, Dandelion, Missing Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628366611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Leonie Pernet
Альбом (сингл)
Le Cirque De Consolation
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Mon Amour Tu Bois Trop, Les Chants De Maldoror, ? Rebours, Int?rieur N?gro, Vowel, Hard Billy, La Mort De Pierre, Le Cirque De Consolation, Il Pleut Des Hommes, Dandelion, Missing Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mon Amour Tu Bois Trop, Les Chants De Maldoror, ? Rebours, Int?rieur N?gro, Vowel, Hard Billy, La Mort De Pierre, Le Cirque De Consolation, Il Pleut Des Hommes, Dandelion, Missing Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Leonie Pernet - Le Cirque De Consolation (3516628366611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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