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Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка

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Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 1
Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 2
Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 3
Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 4
Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mat Chiavaroli
Альбом (сингл)
No Stranger To Madness
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 1
  • Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 2
  • Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 3
  • Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 4
  • Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038317297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mat Chiavaroli
Альбом (сингл)
No Stranger To Madness
Жанр
House
Трек-лист
Introduzione, Mi Vida, Whola Vu, Dunneed2 Give It Up, Jeep Ridaz, Double Pain, Storia Losca, The Quiet Bobobo, Latexxxnite Enemy, Damaging Ur Mental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка

После ряда захватывающих треков, выпущенных на известном лейбле Quintessentials, выходит первый полноформатный альбом Мэта Чиавароли «No Stranger To Madness». Теплый шум ленты Fostex и ритмы MPC — парень из холмов Пескары представляет 10 треков, которые доставят удовольствие как танцам, так и прослушиванию. Треки на сторонах A и B пропитаны пыльными фанковыми сэмплами, жесткими аккордами и синкопированными ритмами. В «Aroma De Mi Vida» Мэт нарезает малоизвестные риффы Rhodes, накладывая на них другие элементы, как и в «Whoja Vu», мощном диско-треке с большим количеством сэмплов, очень похожем на его предыдущие релизы на Quintessentials. На обратной стороне мы находим глубокие аккорды, сливающиеся с мощным госпел-вокалом, оживляя трек, который уничтожает скучные танцполы. Похожая атмосфера ощущается и в «Jeep Ridaz», напоминающем знаковые классические произведения Atavisme: ломаные, расстроенные фрагменты и хаотичные нарезки и вставки создают ощущение случайности. Вторая часть альбома демонстрирует более глубокую сторону Мэта Чиавароли. «Double Pain» — это композиция, которая постепенно раскрывает многие аспекты того, что любит Мэт: насыщенный женский вокал выделяется, в то время как мрачные аккорды мягко развиваются. «Storia Losca» имеет несколько иное настроение: мощное присутствие синтезатора, живая перкуссия и мечтательные фортепиано. Сторона D открывается «The Quiet Bobobo», искаженным танцевальным треком, и заканчивается чем-то более близким к ранней музыке Мэта, демонстрируя новое сотрудничество с молодым студийным коллегой P.Lok. «No Stranger To Madness» подходит под множество определений и является впечатляющим доказательством музыкальных способностей Мэта.

Отзывы о товаре Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038317297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mat Chiavaroli
Альбом (сингл)
No Stranger To Madness
Жанр
House
Трек-лист
Introduzione, Mi Vida, Whola Vu, Dunneed2 Give It Up, Jeep Ridaz, Double Pain, Storia Losca, The Quiet Bobobo, Latexxxnite Enemy, Damaging Ur Mental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
После ряда захватывающих треков, выпущенных на известном лейбле Quintessentials, выходит первый полноформатный альбом Мэта Чиавароли «No Stranger To Madness». Теплый шум ленты Fostex и ритмы MPC — парень из холмов Пескары представляет 10 треков, которые доставят удовольствие как танцам, так и прослушиванию. Треки на сторонах A и B пропитаны пыльными фанковыми сэмплами, жесткими аккордами и синкопированными ритмами. В «Aroma De Mi Vida» Мэт нарезает малоизвестные риффы Rhodes, накладывая на них другие элементы, как и в «Whoja Vu», мощном диско-треке с большим количеством сэмплов, очень похожем на его предыдущие релизы на Quintessentials. На обратной стороне мы находим глубокие аккорды, сливающиеся с мощным госпел-вокалом, оживляя трек, который уничтожает скучные танцполы. Похожая атмосфера ощущается и в «Jeep Ridaz», напоминающем знаковые классические произведения Atavisme: ломаные, расстроенные фрагменты и хаотичные нарезки и вставки создают ощущение случайности. Вторая часть альбома демонстрирует более глубокую сторону Мэта Чиавароли. «Double Pain» — это композиция, которая постепенно раскрывает многие аспекты того, что любит Мэт: насыщенный женский вокал выделяется, в то время как мрачные аккорды мягко развиваются. «Storia Losca» имеет несколько иное настроение: мощное присутствие синтезатора, живая перкуссия и мечтательные фортепиано. Сторона D открывается «The Quiet Bobobo», искаженным танцевальным треком, и заканчивается чем-то более близким к ранней музыке Мэта, демонстрируя новое сотрудничество с молодым студийным коллегой P.Lok. «No Stranger To Madness» подходит под множество определений и является впечатляющим доказательством музыкальных способностей Мэта.
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Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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