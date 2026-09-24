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Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка

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Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thomas Koner
Альбом (сингл)
Daika / Banlieue Du Vide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721934
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thomas Koner
Альбом (сингл)
Daika / Banlieue Du Vide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Daikan 1, Daikan 2, Daikan 3, Banlieue Du Vide
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка

Земля горит, покрывая пеплом все вокруг. Дым доносится до нас из компьютеров — из социальных сетей, ускоряя распространение негативных эмоций, повреждая нашу способность чувствовать и реагировать на то, что планета стремится выразить. Нам нужно остыть. Музыка Томаса Кёнера может помочь изменить темп нашего восприятия:. 1) В DAIKAN (2002) — японском термине, означающем «самая холодная» или «самая холодная часть года» — ухо напрягается, пока не коснется глубины времени, сохраняющегося во льду; звуковая драма предлагает замедление, благодаря которому оболочка восприятия может восстановиться; ледяные землетрясения пробуждают слушателей к замерзшей жизни, не пугая их. 2) Banlieue du Vide, которую многие считают самым культовым аудиовизуальным произведением Томаса Кёнера и лучшей тщательно охраняемой тайной, ранее не издавалась. Композиция находится в коллекции нескольких художественных музеев, например, Центра Помпиду в Париже, и была удостоена премии Golden Nica на Prix Ars Electronica в 2004 году в категории «Цифровая музыка». Banlieue du Vide — результат многомесячных наблюдений за пустыми улицами в финском Арктическом круге, показанных в невероятно медленном замедленном темпе. Фазовое подавление, на котором основана вся технология шумоподавления, здесь влияет на восприятие времени, на ощущение затухания течения времени. На этом этапе пустота еще не пуста, следы прошлых шумов наполняют сознание слушателя своим призрачным присутствием. Ремастерированная стереоверсия саундтрека выпущена в качестве специальной премьеры как бонус-трек к альбому DAIKAN. При прослушивании этого альбома избыток тепла превращается в усиливающую холодность — подобно мимолетному ощущению нашего земного воплощения посреди энтропии.

Отзывы о товаре Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thomas Koner
Альбом (сингл)
Daika / Banlieue Du Vide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Daikan 1, Daikan 2, Daikan 3, Banlieue Du Vide
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Земля горит, покрывая пеплом все вокруг. Дым доносится до нас из компьютеров — из социальных сетей, ускоряя распространение негативных эмоций, повреждая нашу способность чувствовать и реагировать на то, что планета стремится выразить. Нам нужно остыть. Музыка Томаса Кёнера может помочь изменить темп нашего восприятия:. 1) В DAIKAN (2002) — японском термине, означающем «самая холодная» или «самая холодная часть года» — ухо напрягается, пока не коснется глубины времени, сохраняющегося во льду; звуковая драма предлагает замедление, благодаря которому оболочка восприятия может восстановиться; ледяные землетрясения пробуждают слушателей к замерзшей жизни, не пугая их. 2) Banlieue du Vide, которую многие считают самым культовым аудиовизуальным произведением Томаса Кёнера и лучшей тщательно охраняемой тайной, ранее не издавалась. Композиция находится в коллекции нескольких художественных музеев, например, Центра Помпиду в Париже, и была удостоена премии Golden Nica на Prix Ars Electronica в 2004 году в категории «Цифровая музыка». Banlieue du Vide — результат многомесячных наблюдений за пустыми улицами в финском Арктическом круге, показанных в невероятно медленном замедленном темпе. Фазовое подавление, на котором основана вся технология шумоподавления, здесь влияет на восприятие времени, на ощущение затухания течения времени. На этом этапе пустота еще не пуста, следы прошлых шумов наполняют сознание слушателя своим призрачным присутствием. Ремастерированная стереоверсия саундтрека выпущена в качестве специальной премьеры как бонус-трек к альбому DAIKAN. При прослушивании этого альбома избыток тепла превращается в усиливающую холодность — подобно мимолетному ощущению нашего земного воплощения посреди энтропии.
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Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка - купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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