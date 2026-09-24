Top.Mail.Ru
Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 1
Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 2
Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 3
Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 4
Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 1
  • Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 2
  • Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 3
  • Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 4
  • Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173)
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт. 3. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Тип заклепок
Вытяжные
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х3
Вес, г.
553

Описание товара Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173)

Литой заклепочник KRAFTOOL X-5F удержание заклепки, 2.4 - 4.8 мм 31173_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт. 3. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Тип заклепок
Вытяжные
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Литой заклепочник KRAFTOOL X-5F удержание заклепки, 2.4 - 4.8 мм 31173_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник литой KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173) – стоимость товара 1720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...