Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43" 4K QLED черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721899
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х60х20
Вес, кг.
17.2
Описание товара Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43" 4K QLED черный
Samsung QE43LS03FAUXRU - это не просто телевизор, это стильный элемент интерьера. В режиме "Картина" он превращается в произведение искусства, отображая известные шедевры или ваши личные фотографии. Наслаждайтесь ярким и четким изображением в формате 4K UHD, а также интеллектуальными функциями Smart TV.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 43", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 73 390 руб.18348 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000
-
В наличииЦена 73 400 руб.18350 руб. в СплитТелевизор Hisense 55U7S PR 55" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 74 320 руб.18580 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 78 270 руб.19568 руб. в СплитТелевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 81 420 руб.20355 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU]
-
В наличииЦена 83 390 руб.20848 руб. в СплитТелевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55"
-
В наличииЦена 84 110 руб.21028 руб. в СплитТелевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 87 040 руб.21760 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 65" 65SXE9000
-
В наличииЦена 88 020 руб.22005 руб. в СплитТелевизор Hisense 55UR8S 55" Ultra HD 4K Mini-LED
-
В наличииЦена 91 520 руб.22880 руб. в СплитТелевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 92 750 руб.23188 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" ...
-
В наличииЦена 98 510 руб.24628 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Samsung QE43LS03FAUXRU - это не просто телевизор, это стильный элемент интерьера. В режиме "Картина" он превращается в произведение искусства, отображая известные шедевры или ваши личные фотографии. Наслаждайтесь ярким и четким изображением в формате 4K UHD, а также интеллектуальными функциями Smart TV.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 43", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 43", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43" 4K QLED черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43" 4K QLED черный