Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 721894
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.4
Потребляемая мощность
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х13
Вес, кг.
4.9
Описание товара Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750)
Инструмент для быстрого и производительного бурения и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве. Универсальный инструмент для домашнего использования с возможностью выполнения отверстий до 24 мм Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитПерфоратор STEHER 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (HD-24-750)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитПерфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитПерфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850)
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850)
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж,...
-
В наличииЦена 6 710 руб. 9 578 руб.1678 руб. в СплитПерфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00)
-
В наличииЦена 6 850 руб.1713 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 30 мм, 950 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-30-950 М...
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470)
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680)
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000)
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗП-30-900 К
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200...
Бренд
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.4
Потребляемая мощность
750
Страна производитель
Китай
Инструмент для быстрого и производительного бурения и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве. Универсальный инструмент для домашнего использования с возможностью выполнения отверстий до 24 мм Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - стоимость товара 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750)