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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850)

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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 1
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 2
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 3
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 4
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 5
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 6
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 7
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 8
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 9
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 10
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 11
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 12
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 13
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 1
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 2
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 3
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 4
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 5
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 6
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 7
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 8
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 9
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 10
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 11
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 12
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 13
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721892
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850)
5 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
В кейсе
да
Комплектация
кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Потребляемая мощность
850
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х11
Вес, кг.
4.6

Описание товара Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850)

ЗУБР Перфоратор SDS Plus 28 мм, 850 Вт П-28-850 оптимальное изделие в категории простых и производительных перфораторов для быстрого и производительного бурения отверстий до 28 мм и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве. Лучшее соотношение цена-производительность и проверенная временем конструкция. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
В кейсе
да
Комплектация
кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Развернуть
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Потребляемая мощность
850
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
220
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Перфоратор SDS Plus 28 мм, 850 Вт П-28-850 оптимальное изделие в категории простых и производительных перфораторов для быстрого и производительного бурения отверстий до 28 мм и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве. Лучшее соотношение цена-производительность и проверенная временем конструкция. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850) - стоимость товара 5900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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