Top.Mail.Ru
Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка - фото 1
Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Baril
Альбом (сингл)
For You, Forever
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка - фото 1
  • Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721858
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548062946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Baril
Альбом (сингл)
For You, Forever
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Eye, I Need You, Are You With Me, Something, Forever, Feel This Way, Stay, Never Leave Me, If You Really
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка

Быстро набирающий популярность голландский продюсер Baril возвращается на лейбл Intercept Records с эффектным релизом своего дебютного альбома For You, Forever. Релиз запланирован на 25 августа. В этом проекте Baril развивает свой подход к танцевальной музыке в стиле чиллвейв, создавая теплую и приятную атмосферу для слушателей. Сочетая современное написание песен с множеством электронных влияний, альбом выходит за рамки эмбиента, брейкбита и дип-хауса — в результате получается музыка, идеально подходящая как для танцпола, так и для домашнего прослушивания. Этот проект выходит спустя два года после его шеститрекового EP «One More Rush», который принес артисту всемирное признание от таких лейблов, как Bicep и Fred Again.

Отзывы о товаре Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548062946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Baril
Альбом (сингл)
For You, Forever
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Eye, I Need You, Are You With Me, Something, Forever, Feel This Way, Stay, Never Leave Me, If You Really
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Быстро набирающий популярность голландский продюсер Baril возвращается на лейбл Intercept Records с эффектным релизом своего дебютного альбома For You, Forever. Релиз запланирован на 25 августа. В этом проекте Baril развивает свой подход к танцевальной музыке в стиле чиллвейв, создавая теплую и приятную атмосферу для слушателей. Сочетая современное написание песен с множеством электронных влияний, альбом выходит за рамки эмбиента, брейкбита и дип-хауса — в результате получается музыка, идеально подходящая как для танцпола, так и для домашнего прослушивания. Этот проект выходит спустя два года после его шеститрекового EP «One More Rush», который принес артисту всемирное признание от таких лейблов, как Bicep и Fred Again.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Baril - For You, Forever (4062548062946) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...