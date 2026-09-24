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Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка

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Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 1
Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 2
Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 3
Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 4
Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 5
Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 6
Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Avey Tare
Альбом (сингл)
Cows On Hourglass Pond
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 1
  • Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 2
  • Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 3
  • Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 4
  • Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 5
  • Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 6
  • Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721852
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828044719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Avey Tare
Альбом (сингл)
Cows On Hourglass Pond
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
What’s The Goodside?, Eyes On Eyes, Nostalgia In Lemonade, Saturdays (Again), Chilly Blue, K.C. Yours, Our Little Chapter, Taken Boy, Remember Mayan, HORS_
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка

Cows On Hourglass Pond (2019) — третий сольный альбом Эвери Таре (Avey Tare), участника Animal Collective, представляющий интимную и созерцательную сторону его творчества. В отличие от психоделической эксцентричности своих работ с группой, здесь музыкант создаёт камерные, акустически-электронные композиции, наполненные ностальгией и природной образностью. Альбом записан во Флориде, и в его звучании ощущается влажная, душная атмосфера субтропиков — акустическая гитара переплетается с синтетическими текстурами, создавая гипнотический эффект. Треки вроде "Saturdays (Again)" и "K.C. Yours" демонстрируют уникальный подход Avey Tare к песенной структуре, где традиционные куплеты-припевы растворяются в потоке сознания. Лирически альбом исследует темы времени, памяти и экзистенциального одиночества, но с неожиданной нежностью. Cows On Hourglass Pond — это музыка для тихих рассветов, когда граница между сном и явью становится особенно тонкой.

Отзывы о товаре Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828044719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Avey Tare
Альбом (сингл)
Cows On Hourglass Pond
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
What’s The Goodside?, Eyes On Eyes, Nostalgia In Lemonade, Saturdays (Again), Chilly Blue, K.C. Yours, Our Little Chapter, Taken Boy, Remember Mayan, HORS_
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Cows On Hourglass Pond (2019) — третий сольный альбом Эвери Таре (Avey Tare), участника Animal Collective, представляющий интимную и созерцательную сторону его творчества. В отличие от психоделической эксцентричности своих работ с группой, здесь музыкант создаёт камерные, акустически-электронные композиции, наполненные ностальгией и природной образностью. Альбом записан во Флориде, и в его звучании ощущается влажная, душная атмосфера субтропиков — акустическая гитара переплетается с синтетическими текстурами, создавая гипнотический эффект. Треки вроде "Saturdays (Again)" и "K.C. Yours" демонстрируют уникальный подход Avey Tare к песенной структуре, где традиционные куплеты-припевы растворяются в потоке сознания. Лирически альбом исследует темы времени, памяти и экзистенциального одиночества, но с неожиданной нежностью. Cows On Hourglass Pond — это музыка для тихих рассветов, когда граница между сном и явью становится особенно тонкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avey Tare - Cows On Hourglass Pond (0887828044719) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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