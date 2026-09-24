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Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 & 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 & 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка

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Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 1
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 2
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 3
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 4
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 5
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 & 4
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 1
  • Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 2
  • Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 3
  • Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 4
  • Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 5
  • Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 &amp; 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 & 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257038319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 & 4
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Agrimony, Arabic Gum, Benzoin Gum, Bergamot Wild, Calamus Root, Dragon’s Blood Resin, Elder Blossoms, Styrax Gum, Bloodroot, Star Anise, Lemongrass, Four Thieves Vinegar, Galangal Root, Spikenard, Cinquefoil, Hyssop
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Special Herbs – Vols.3&4
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 & 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Agrimony, Arabic Gum, Benzoin Gum, Bergamot Wild, Calamus Root, Dragon’s Blood Resin, Elder Blossoms, Styrax Gum, Bloodroot, Star Anise, Lemongrass, Four Thieves Vinegar, Galangal Root, Spikenard, Cinquefoil, Hyssop

Отзывы о товаре Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 & 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257038319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 & 4
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Agrimony, Arabic Gum, Benzoin Gum, Bergamot Wild, Calamus Root, Dragon’s Blood Resin, Elder Blossoms, Styrax Gum, Bloodroot, Star Anise, Lemongrass, Four Thieves Vinegar, Galangal Root, Spikenard, Cinquefoil, Hyssop
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Special Herbs – Vols.3&4
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Agrimony, Arabic Gum, Benzoin Gum, Bergamot Wild, Calamus Root, Dragon’s Blood Resin, Elder Blossoms, Styrax Gum, Bloodroot, Star Anise, Lemongrass, Four Thieves Vinegar, Galangal Root, Spikenard, Cinquefoil, Hyssop
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.3 & 4 (Coloured) (0826257038319) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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