At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
At The Gates
Альбом (сингл)
Terminal Spirit Disease
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 721838
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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056816016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
At The Gates
Альбом (сингл)
Terminal Spirit Disease
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Swarm, Terminal Spirit Disease, And The World Returned, Forever Blind, The Fevered Circle, The Beautiful Wound, All Life Ends (Live), The Burning Darkness (Live), Kingdom Gone (Live)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка
Лимитированное виниловое издание альбома «Terminal Spirit Disease» группы At The Gates. Издание выпущено в 2024 году лейблом Peaceville и приурочено к 30-летию альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056816016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
At The Gates
Альбом (сингл)
Terminal Spirit Disease
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Swarm, Terminal Spirit Disease, And The World Returned, Forever Blind, The Fevered Circle, The Beautiful Wound, All Life Ends (Live), The Burning Darkness (Live), Kingdom Gone (Live)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лимитированное виниловое издание альбома «Terminal Spirit Disease» группы At The Gates. Издание выпущено в 2024 году лейблом Peaceville и приурочено к 30-летию альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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