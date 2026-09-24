Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка
2LP — лимитированный тираж на белом виниле с печатными вкладышами в разворотном конверте с иллюстрациями сэра Питера Блейка. Включает карту для скачивания. Joy In Repetition — первая в истории антология лучших работ Hot Chip. Она охватывает творчество группы, начиная с их знаменательного дебюта на EMI / DFA The Warning и прослеживает их творческую эволюцию до наших дней. В сборник вошли потрясающие хиты со всей их карьеры: « Ready For The Floor », « I Feel Better » и « Flutes » — и это лишь некоторые из них. Кроме того, в новом треке « Devotion » группа поёт в полный голос, сочетая поп-припевы с уникальным танцевальным менталитетом. Joy In Repetition подчёркивает последовательность их звёздной карьеры и закрепляет за ними статус одной из самых важных британских групп за последние два десятилетия. В дополнение к этому, обложка альбома разработана легендарным британским поп-художником сэром Питером Блейком создателем культового оформления Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. и изображает маленькую обезьянку с миниатюрной тарелкой (небольшая отсылка к « Over and Over »).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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