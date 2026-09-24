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Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка

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Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 1
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 2
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 3
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 4
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 5
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 6
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 7
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 8
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 9
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 10
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 11
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 12
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 13
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 14
Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Joy In Repetition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 1
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 2
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 3
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 4
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 5
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 6
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 7
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 8
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 9
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 10
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 11
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 12
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 13
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 14
  • Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721837
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Загружаем...
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Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828055838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Joy In Repetition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ready For The Floor, Boy From School, One Life Stand, Night & Day, Flutes, Hungry Child, Over And Over, Positive, Look At Where We Are, Need You Now, Eleanor, Huarache Lights, Melody Of Love, I Feel Better, Devotion
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка

2LP — лимитированный тираж на белом виниле с печатными вкладышами в разворотном конверте с иллюстрациями сэра Питера Блейка. Включает карту для скачивания. Joy In Repetition — первая в истории антология лучших работ Hot Chip. Она охватывает творчество группы, начиная с их знаменательного дебюта на EMI / DFA The Warning и прослеживает их творческую эволюцию до наших дней. В сборник вошли потрясающие хиты со всей их карьеры: « Ready For The Floor », « I Feel Better » и « Flutes » — и это лишь некоторые из них. Кроме того, в новом треке « Devotion » группа поёт в полный голос, сочетая поп-припевы с уникальным танцевальным менталитетом. Joy In Repetition подчёркивает последовательность их звёздной карьеры и закрепляет за ними статус одной из самых важных британских групп за последние два десятилетия. В дополнение к этому, обложка альбома разработана легендарным британским поп-художником сэром Питером Блейком создателем культового оформления Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. и изображает маленькую обезьянку с миниатюрной тарелкой (небольшая отсылка к « Over and Over »).

Отзывы о товаре Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828055838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Joy In Repetition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ready For The Floor, Boy From School, One Life Stand, Night & Day, Flutes, Hungry Child, Over And Over, Positive, Look At Where We Are, Need You Now, Eleanor, Huarache Lights, Melody Of Love, I Feel Better, Devotion
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
2LP — лимитированный тираж на белом виниле с печатными вкладышами в разворотном конверте с иллюстрациями сэра Питера Блейка. Включает карту для скачивания. Joy In Repetition — первая в истории антология лучших работ Hot Chip. Она охватывает творчество группы, начиная с их знаменательного дебюта на EMI / DFA The Warning и прослеживает их творческую эволюцию до наших дней. В сборник вошли потрясающие хиты со всей их карьеры: « Ready For The Floor », « I Feel Better » и « Flutes » — и это лишь некоторые из них. Кроме того, в новом треке « Devotion » группа поёт в полный голос, сочетая поп-припевы с уникальным танцевальным менталитетом. Joy In Repetition подчёркивает последовательность их звёздной карьеры и закрепляет за ними статус одной из самых важных британских групп за последние два десятилетия. В дополнение к этому, обложка альбома разработана легендарным британским поп-художником сэром Питером Блейком создателем культового оформления Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. и изображает маленькую обезьянку с миниатюрной тарелкой (небольшая отсылка к « Over and Over »).
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Доставка
Отзывы


Hot Chip - Joy In Repetition (Coloured) (0887828055838) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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