Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721835
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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257038616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Special Herbs – Vols.9&0
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257038616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Special Herbs – Vols.9&0
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
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Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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