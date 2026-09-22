Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic & Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка

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Идеальный для расслабления, потрясающий одноименный альбом Headnodic + Jazz Mafia органично сочетает хип-хоп и джаз, объединяя два жанра с сохранением их первозданной красоты. Здесь мы слышим хип-хоп-биты, созданные с помощью электронных инструментов (SP-12 / Maschine / Laptop / MPC и т. д.), которые по-прежнему напоминают старый добрый бум-бэп с использованием лупов, смешанные с не меньшей дозой вневременного органичного музыкального мастерства, сияющего спонтанностью, человечностью и душой. Этот важный проект возник, когда мы открыли электронное письмо от Thes One (из могущественной группы People Under The Stairs): «Хочу представить вам моего хорошего друга и соратника Headnodic». И как же мы рады, что он это сделал!. Альбом Headnodic + Jazz Mafia — это незабываемое сочетание джазового хип-хопа, лёгкой, мягкой и мелодичной музыки, наполненное крутыми битами и цепляющими текстами. Тираж крайне ограничен — всего 500 экземпляров для всего мира.

Идеальный для расслабления, потрясающий одноименный альбом Headnodic + Jazz Mafia органично сочетает хип-хоп и джаз, объединяя два жанра с сохранением их первозданной красоты. Здесь мы слышим хип-хоп-биты, созданные с помощью электронных инструментов (SP-12 / Maschine / Laptop / MPC и т. д.), которые по-прежнему напоминают старый добрый бум-бэп с использованием лупов, смешанные с не меньшей дозой вневременного органичного музыкального мастерства, сияющего спонтанностью, человечностью и душой. Этот важный проект возник, когда мы открыли электронное письмо от Thes One (из могущественной группы People Under The Stairs): «Хочу представить вам моего хорошего друга и соратника Headnodic». И как же мы рады, что он это сделал!. Альбом Headnodic + Jazz Mafia — это незабываемое сочетание джазового хип-хопа, лёгкой, мягкой и мелодичной музыки, наполненное крутыми битами и цепляющими текстами. Тираж крайне ограничен — всего 500 экземпляров для всего мира.

Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic & Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.