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Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic & Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic & Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка

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Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic &amp; Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка - фото 1
Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic &amp; Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Headnodic; Jazz Mafia
Альбом (сингл)
Headnodic & Jazz Mafia
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic &amp; Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка - фото 1
  • Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic &amp; Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721820
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Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804183956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Headnodic; Jazz Mafia
Альбом (сингл)
Headnodic & Jazz Mafia
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rambissimo, Zugulala, Maiden Voyage, Rise, Risk Pt 1, Risk Pt 2, Subinodima, Flummox, Both, All That You Could Be, Talkin', Apex, Roll The Credits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic & Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка

Идеальный для расслабления, потрясающий одноименный альбом Headnodic + Jazz Mafia органично сочетает хип-хоп и джаз, объединяя два жанра с сохранением их первозданной красоты. Здесь мы слышим хип-хоп-биты, созданные с помощью электронных инструментов (SP-12 / Maschine / Laptop / MPC и т. д.), которые по-прежнему напоминают старый добрый бум-бэп с использованием лупов, смешанные с не меньшей дозой вневременного органичного музыкального мастерства, сияющего спонтанностью, человечностью и душой. Этот важный проект возник, когда мы открыли электронное письмо от Thes One (из могущественной группы People Under The Stairs): «Хочу представить вам моего хорошего друга и соратника Headnodic». И как же мы рады, что он это сделал!. Альбом Headnodic + Jazz Mafia — это незабываемое сочетание джазового хип-хопа, лёгкой, мягкой и мелодичной музыки, наполненное крутыми битами и цепляющими текстами. Тираж крайне ограничен — всего 500 экземпляров для всего мира.

Отзывы о товаре Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic & Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804183956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Headnodic; Jazz Mafia
Альбом (сингл)
Headnodic & Jazz Mafia
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rambissimo, Zugulala, Maiden Voyage, Rise, Risk Pt 1, Risk Pt 2, Subinodima, Flummox, Both, All That You Could Be, Talkin', Apex, Roll The Credits
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Идеальный для расслабления, потрясающий одноименный альбом Headnodic + Jazz Mafia органично сочетает хип-хоп и джаз, объединяя два жанра с сохранением их первозданной красоты. Здесь мы слышим хип-хоп-биты, созданные с помощью электронных инструментов (SP-12 / Maschine / Laptop / MPC и т. д.), которые по-прежнему напоминают старый добрый бум-бэп с использованием лупов, смешанные с не меньшей дозой вневременного органичного музыкального мастерства, сияющего спонтанностью, человечностью и душой. Этот важный проект возник, когда мы открыли электронное письмо от Thes One (из могущественной группы People Under The Stairs): «Хочу представить вам моего хорошего друга и соратника Headnodic». И как же мы рады, что он это сделал!. Альбом Headnodic + Jazz Mafia — это незабываемое сочетание джазового хип-хопа, лёгкой, мягкой и мелодичной музыки, наполненное крутыми битами и цепляющими текстами. Тираж крайне ограничен — всего 500 экземпляров для всего мира.
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Headnodic; Jazz Mafia - Headnodic & Jazz Mafia (4251804183956) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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