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Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Atomic Contamination, Starlights, Danger Ahead, Mystical Nights, A Sad Kiss, Night Terror, Transformation (Version 2), A Sad Kiss (Version 3), Lilith Theme (Version 2), Night Terror (Version 3), A Sad Kiss (Version 4), Transformation, Rainbow Eyes, Sneack Attack, Night Terror (Version 4), A Sad Kiss (Version 2), Transformation (Version 3), Mental Apocalypse, Deadly Waiting, Night Terror ( Version 2), Lilith Theme, Fear and Death

Atomic Contamination, Starlights, Danger Ahead, Mystical Nights, A Sad Kiss, Night Terror, Transformation (Version 2), A Sad Kiss (Version 3), Lilith Theme (Version 2), Night Terror (Version 3), A Sad Kiss (Version 4), Transformation, Rainbow Eyes, Sneack Attack, Night Terror (Version 4), A Sad Kiss (Version 2), Transformation (Version 3), Mental Apocalypse, Deadly Waiting, Night Terror ( Version 2), Lilith Theme, Fear and Death

Atomic Contamination, Starlights, Danger Ahead, Mystical Nights, A Sad Kiss, Night Terror, Transformation (Version 2), A Sad Kiss (Version 3), Lilith Theme (Version 2), Night Terror (Version 3), A Sad Kiss (Version 4), Transformation, Rainbow Eyes, Sneack Attack, Night Terror (Version 4), A Sad Kiss (Version 2), Transformation (Version 3), Mental Apocalypse, Deadly Waiting, Night Terror ( Version 2), Lilith Theme, Fear and Death

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Atomic Contamination, Starlights, Danger Ahead, Mystical Nights, A Sad Kiss, Night Terror, Transformation (Version 2), A Sad Kiss (Version 3), Lilith Theme (Version 2), Night Terror (Version 3), A Sad Kiss (Version 4), Transformation, Rainbow Eyes, Sneack Attack, Night Terror (Version 4), A Sad Kiss (Version 2), Transformation (Version 3), Mental Apocalypse, Deadly Waiting, Night Terror ( Version 2), Lilith Theme, Fear and Death

Atomic Contamination, Starlights, Danger Ahead, Mystical Nights, A Sad Kiss, Night Terror, Transformation (Version 2), A Sad Kiss (Version 3), Lilith Theme (Version 2), Night Terror (Version 3), A Sad Kiss (Version 4), Transformation, Rainbow Eyes, Sneack Attack, Night Terror (Version 4), A Sad Kiss (Version 2), Transformation (Version 3), Mental Apocalypse, Deadly Waiting, Night Terror ( Version 2), Lilith Theme, Fear and Death

Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.