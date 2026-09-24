Ost - Friday The 13Th (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977635) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13Th
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 721799
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13Th
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overlay of Evil (Main Title), Banjo Travelin', Alice Goes To The Lake (Parts 1 and 2), Back Up To Annie Alone, Mrs. V Watches, RaIn The Pantry, Don't Smoke In Bed, Bill Plays Guitar, Not Tonight, I've Got A Headache, Brenda In Lights, The Bed Axe, Alice Runs To Cabin, Mrs. V Comes Clean, Alice Runs To Light, The Last Fight/The Chop To The End, The Boat On The Water/Closing Theme 1/Jason In The Lake, Closing Theme, Sail Away Tiny Sparrow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Friday The 13Th (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977635) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overlay of Evil (Main Title), Banjo Travelin', Alice Goes To The Lake (Parts 1 and 2), Back Up To Annie Alone, Mrs. V Watches, RaIn The Pantry, Don't Smoke In Bed, Bill Plays Guitar, Not Tonight, I've Got A Headache, Brenda In Lights, The Bed Axe, Alice Runs To Cabin, Mrs. V Comes Clean, Alice Runs To Light, The Last Fight/The Chop To The End, The Boat On The Water/Closing Theme 1/Jason In The Lake, Closing Theme, Sail Away Tiny Sparrow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13Th
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overlay of Evil (Main Title), Banjo Travelin', Alice Goes To The Lake (Parts 1 and 2), Back Up To Annie Alone, Mrs. V Watches, RaIn The Pantry, Don't Smoke In Bed, Bill Plays Guitar, Not Tonight, I've Got A Headache, Brenda In Lights, The Bed Axe, Alice Runs To Cabin, Mrs. V Comes Clean, Alice Runs To Light, The Last Fight/The Chop To The End, The Boat On The Water/Closing Theme 1/Jason In The Lake, Closing Theme, Sail Away Tiny Sparrow
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overlay of Evil (Main Title), Banjo Travelin', Alice Goes To The Lake (Parts 1 and 2), Back Up To Annie Alone, Mrs. V Watches, RaIn The Pantry, Don't Smoke In Bed, Bill Plays Guitar, Not Tonight, I've Got A Headache, Brenda In Lights, The Bed Axe, Alice Runs To Cabin, Mrs. V Comes Clean, Alice Runs To Light, The Last Fight/The Chop To The End, The Boat On The Water/Closing Theme 1/Jason In The Lake, Closing Theme, Sail Away Tiny Sparrow
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Ost - Friday The 13Th (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977635) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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